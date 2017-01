Pourquoi traduire «Inauguration Day» par intronisation?

Comment bien nommer, en français, la cérémonie d’entrée en fonction du président des États-Unis ? Assermentation ? Inauguration ? Investiture ? Alors qu’on entend et lit un peu de tout dans les médias, Le Devoir a fait un survol de la question, et le choix de l’équipe de révision s’arrête sur « intronisation ». Voici pourquoi.

Assermentation Action de faire prêter ou de prêter serment ; son résultat. Lors de la cérémonie, on a procédé à l’assermentation du président. Très courant au Québec, le terme est absent des principaux dictionnaires français, ou y est inscrit comme un régionalisme.

Inauguration Fait de célébrer l’achèvement (d’un monument), de mettre officiellement en service (quelque chose à usage public) par une cérémonie solennelle. Cérémonie par laquelle on consacre un temple, un édifice, etc., par laquelle on livre au public un édifice, un monument nouveau, etc. Commencement, début. En français, le terme ne s’applique qu’aux choses, tangibles ou non. On ne peut donc pas utiliser « inauguration » pour désigner l’entrée en fonction officielle du président.

Investiture Désigne le fait de procéder au choix officiel d’un candidat ou d’une candidate au sein d’une formation politique pour représenter ce parti dans un territoire donné en vue d’une élection. Dans le contexte d’une élection présidentielle aux États-Unis, on utilise le terme « investiture » pour désigner la procédure par laquelle chacun des partis choisit son candidat à la présidence, au terme de la campagne menée par les différents candidats (la course à l’investiture). Le Larousse précise que l’investiture désigne « toute procédure qui tend, en régime parlementaire, à confier à un nouveau chef de gouvernement et/ou à un nouveau gouvernement la confiance du Parlement. Mise en possession d’un pouvoir ou d’une autorité par une procédure déterminée. (Investiture, par son parti, d’un candidat à une élection.) Conférer l’investiture à ». L’OQLF reconnaît également cet usage. Ce qui nous fait entre autres hésiter sur ce terme, c’est la notion de «procédure». Inauguration Day est une cérémonie protocolaire plutôt qu’une procédure. Les États-Unis ne sont pas non plus un régime parlementaire.

Intronisation Placer (solennellement) sur le trône, sur le siège épiscopal, sur la chaire pontificale ; par extension: conférer solennellement un titre à quelqu’un. Action de placer quelqu’un dans une haute fonction, de le porter à la présidence. Reste à voir si le terme s’implantera dans l’usage et livrera une concurrence réelle à «investiture», le choix le plus populaire.

