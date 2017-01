Fermeture de «L’Express d’Ottawa»

Après avoir mis fin à l’édition papier de l’hebdomadaire L’Express d’Ottawa en juin 2015, TC Media a fermé sa version numérique à la fin de 2016. « Nous avons fait une analyse du marché publicitaire et de la propriété en soi, et nous en sommes venus à la conclusion que le média n’était pas viable financièrement », a expliqué Katherine Chartrand, directrice des communications externes de TC Transcontinental. La fermeture du média francophone n’engendrera aucune nouvelle perte d’emploi, a-t-elle affirmé, le contenu étant fourni depuis 2015 par le quotidien La revue de Gatineau. L’Express d’Ottawa a été fondé en 1983 et acquis par Transcontinental à la fin des années 1990. TC Media, qui possède entre autres le journal Métro, a récemment vendu deux hebdomadaires à Boucherville et à Sainte-Julie et fermé le journal Sherbrooke Express.