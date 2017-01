Postmedia: la filière numérique ne sauvera pas l’entreprise

Le 12 janvier, au 11e étage d’un grand immeuble de Bloor Street à Toronto, les actionnaires de Postmedia Network vont, résignés, écouter une fois de plus les doléances de la direction. Les détenteurs d’actions ont perdu 98 % de leur avoir dans la plus grande chaîne de quotidiens au Canada, dont 65 % des actions sont entre les mains d’un hedge fund du New Jersey, Chatham Asset Management.

Malgré ces piètres résultats, le conseil demandera à l’assemblée de bonifier le régime d’options pour les cadres de l’équipe de Paul V. Godfrey, un ancien patron de Sun Media ; Québecor a brillamment vendu ses 170 tabloïds anglophones à Postmedia pour 305 millions de dollars à l’automne 2015.

Héritière des chaînes Southam et Canwest, la situation de Postmedia reflète bien la crise de la presse écrite ; le groupe au plus fort tirage au Canada anglais a été relancé en Bourse en juin 2011 après avoir frôlé la faillite. Six ans d’efforts ont donné peu de signes d’une reprise.

Restructurations

Les pertes d’exploitation et la radiation d’actifs immatériels dans les quotidiens de Vancouver, Calgary, Edmonton, Ottawa, Toronto, Montréal (The Gazette), de même que le National Post ont plombé l’avoir des actionnaires avec un déficit cumulé depuis six ans de 1 milliard de dollars, ce qui laisse une valeur négative au bilan de 478 millions. On a cherché à donner du tonus à l’action : rien à faire, le titre ne vaut toujours que 60 ¢, ce qui se traduit en une valeur boursière globale de la compagnie de 58 millions de dollars seulement.

Les revenus publicitaires (50 % des recettes totales) ont fondu de moitié, avec des reculs de 20 % au cours de chacune des deux dernières années. Les publicités d’automobiles maintiennent en vie encore plusieurs journaux. La chute a été de moitié moins brutale du côté des revenus d’abonnements. Mais ce qui est étonnant : les revenus publicitaires des nombreuses plateformes numériques stagnent à entre 90 et 100 millions depuis six ans. Les annonceurs dans la version écrite ne suivent pas sur Internet !

La rémunération versée a baissé de plus de 100 millions ; le nombre de collaborateurs de Postmedia a diminué de moitié, à 2100, en excluant les nouveaux venus de Sun. Le processus de rapprochement des deux quotidiens publiés dans les marchés de Calgary, Edmonton, Ottawa est en cours !

Le prix du papier journal a légèrement grimpé, mais la baisse du nombre de pages et d’exemplaires imprimés a stabilisé cette dépense. Pour arrondir ses fins d’exercice, Postmedia vend une bonne partie de ses actifs matériels (presses, immeubles, terrains). Ainsi, 12 millions de dollars furent obtenus en 2014 pour les actifs immobiliers de The Gazette. Il ne reste que 150 millions d’immobilier à vendre.

L’automne dernier, la compagnie a restructuré le passif de l’entreprise : une dette de plus de 650 millions de dollars, dont la moitié en dollars américains. On a repoussé l’échéance des remboursements à 2021. En enlevant la contrainte du remboursement de la dette, on arrive à un équilibre entre les entrées et les sorties de fonds, pourvu que s’arrête l’hémorragie des revenus publicitaires et des abonnements, ce qui est loin d’être acquis. La compagnie devra faire face aussi aux obligations de 188 millions de dollars envers les régimes des employés.

Outil promotionnel

Et l’avenir ? Le 20 octobre dernier, devant les investisseurs, la direction a dévoilé les deux volets de son plan d’action. De véhicule d’information, le journal devient un outil promotionnel. Donc, Postmedia va utiliser son dernier actif : ses marques de commerce que sont The Gazette à Montréal, The Citizen à Ottawa, The Herald à Calgary, le Post dans les milieux financiers…

La compagnie se définit non plus comme éditeurs de publications, mais comme gestionnaires de 200 marques (« brands »). Donc, on va proposer aux annonceurs des solutions commerciales en tirant profit de la crédibilité des journaux. Le Globe and Mail publie régulièrement dans le Report on Business des pages entières d’information qui ont été rédigées et payées par des annonceurs.

La valeur de « la marque de commerce » d’un journal se trouve dans la salle de rédaction : les journalistes, les chroniqueurs et autres artisans, dont les responsables de la présentation informatique, peuvent aujourd’hui créer sur Internet un modèle moins complexe qu’autrefois où linotypistes, pressiers, distributeurs, détaillants et camelots alourdissaient le cycle nocturne de production du journal.

Combien de temps encore les dirigeants de Postmedia réussiront-ils à vendre la marque et la crédibilité de la rédaction ?

Les journalistes devront décider s’ils deviennent le support de crédibilité pour ces activités promotionnelles ou s’ils continuent de n’avoir comme préoccupation que la publication d’information indépendante et rigoureuse.

Innovation

Les journalistes ne doivent pas se résigner à fermer la lumière de la rédaction ; ils doivent développer de nouveaux foyers d’information qui intéresseront un certain public et éventuellement des annonceurs ? Un nouveau modèle financier de la production de l’information est à bâtir ; aucun journal papier sur la planète n’a encore trouvé la recette de survie dans l’environnement numérique.

Même les grands journaux américains doivent innover pour aller chercher d’autres sources de revenus. Il est possible que certaines éditions papier survivent pour occuper les amateurs de beignes au Tim Horton ou ceux qui attendent le Wi-Fi dans les transports en commun. Aussi, les lecteurs de grands quotidiens seront sans doute prêts à payer 4 ou 5 dollars pour un exemplaire papier.

Les journalistes et autres professionnels de l’information, comme ceux de la comptabilité ou du droit, devraient envisager de se regrouper dans une entité corporative dont ils seront les principaux animateurs. L’expérience de Rue89 en France montre que la logique financière doit demeurer légère, car le public et les annonceurs ne veulent pas absorber des masses salariales importantes. Mais libérés de la lourdeur matérielle des médias traditionnels, les journalistes ne doivent pas demeurer passifs devant l’agonie inexorable des médias d’hier. En saisissant les nouvelles opportunités offertes par les médias du texte, du son et de l’image et avec l’aide de l’État au début du moins, comme pour les autres start-ups, les journalistes devraient s’organiser, sans attendre la permission des patrons, et commencer à rêver de vivre un jour avec le produit de ce qui les choquait, étonnait ou émerveillait.