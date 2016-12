Venezuela: faute de papier, un journal suspend sa parution

Caracas — Le quotidien le plus ancien du Venezuela, El Impulso, critique envers le président socialiste Nicolas Maduro, suspendra sa parution à partir de samedi, faute d’avoir reçu du papier de l’entreprise gouvernementale chargée d’en importer. « Le gouvernement empêche le maintien de la circulation quotidienne, raison pour laquelle nous nous voyons dans l’obligation de suspendre la parution », a annoncé le président du journal, Carlos Eduardo Carmona, dans un communiqué. Le directeur du quotidien, Juan Carmona, a expliqué à l’AFP que les employés seraient mis en congé. Et mi-janvier, si le papier tarde toujours à venir, le journal ne gardera plus que son édition Internet, mais sans changer sa ligne critique, a-t-il assuré.