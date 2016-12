Marie-Claude Delisle (« Faire des liens en lisant son "Devoir", ça crée du sens », 21 décembre 2016) expose avec brio pourquoi et comment il faut lire Le Devoir. Tous les formateurs, tous les gestionnaires et tous ceux qui s’occupent de gouvernance à quelque niveau que ce soit auraient intérêt à lire ce journal. On ne se repent jamais d’avoir pris une décision en étant bien informé. Même si elle est impopulaire. Pour remercier mon camelot qui, beau temps, mauvais temps, dépose fidèlement mon journal dans ma boîte aux lettres, je lui ai offert un montant d’argent et un billet de loterie grâce auquel il a doublé son présent en gagnant un lot instantané de 100 $. On gagne toujours avec Le Devoir ! D’autant qu’il n’est pas soumis aux aléas des jeux de hasard. Joyeuses Fêtes à tous les lecteurs du Devoir, à tous ses journalistes et ses artisans et à tous ses camelots.