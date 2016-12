Influence Communication prend de l’ampleur

La firme québécoise de surveillance et d’analyse des médias Influence Communication prend de l’expansion. L’entreprise qui souligne ses 15 ans d’existence fait l’acquisition de Communication DEMO et devient ainsi selon ses dires le joueur le plus important jouur dans son domaine au Québec. La firme veut ainsi s’adapter à une industrie médiatique en « profonde mutation », où « les médias traditionnels et sociaux ont connu une progression fulgurante et les journaux, la radio et la télévision se transforment chaque année ».