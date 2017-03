Des affirmations surprenantes sur Heidegger

Jean Grondin est un spécialiste internationalement renommé de la philosophie « continentale », et notamment de Heidegger, mais son article paru le 4 février 2017 dans Le Devoir contient des affirmations d’autant plus surprenantes qu’elles vont à l’encontre de faits établis, touchant non seulement l’histoire des idées, mais aussi la caractérisation du IIIe Reich et le statut de la pensée écologique aujourd’hui.

1– Selon Jean Grondin, Heidegger n’aurait pas été antisémite avant 1938, année à laquelle il se serait laissé influencer par la propagande nazie (et nous en jugerions légèrement, car à l’époque il n’avait pas d’ordinateur pour s’informer : « On condamne aujourd’hui Heidegger depuis le confort de nos écrans d’ordinateur grâce auxquels nous avons commodément accès à plusieurs sources d’information. Heidegger n’avait pas ce privilège. » — tout comme, ajouterais-je, les antifascistes assassinés à l’époque dans les commissariats et les camps de concentration). Or, le professeur Grondin ne peut ignorer la lettre antisémite de Heidegger à sa fiancée, dès 1916 ; sa lettre de dénonciation, en 1929, d’un collègue juif dont il guignait le poste ; ni les lettres parfaitement hitlériennes de Heidegger à son frère, dont plusieurs explicitement antisémites comme celle du 28 octobre 1932 (lettres publiées en octobre 2016 dans un volume auquel le professeur Grondin a collaboré avec un article intitulé « Pourquoi je reste fidèle à Heidegger dans des temps difficiles »…) ; ni les mesures prises en 1933 contre les étudiants juifs pendant son rectorat ; ni la même année son discours enflammé en l’honneur d’un bûcher de livres (d’auteurs juifs, entre autres) ; ni l’année suivante sa participation, en compagnie notamment d’Alfred Rosenberg, au Comité pour la philosophie du droit qui a élaboré les lois antisémites de 1935.

2– Heidegger, selon le professeur Grondin, fut recteur « avant la Nuit des longs couteaux du 30 juin 1934 quand Hitler fait assassiner ses rivaux, révélant par là la nature criminelle de son régime qui pouvait jusqu’alors s’autoriser d’une relative légitimité démocratique » (je souligne). Cette affirmation apparemment nuancée réécrit posément l’histoire : le parti nazi n’a jamais été majoritaire et a plafonné à 37 % des voix ; Hindenburg a nommé Hitler chancelier sous la pression des provocations nazies ; la prétendue « légitimité démocratique » s’est manifestée d’emblée par des exactions multiples et l’instauration d’un État d’urgence permanent, qui ne s’est achevé qu’à la chute du régime. Alléguer d’une telle « légitimité » ne peut que discréditer la notion même de démocratie — honnie par Heidegger, comme par son parti.

3– Pour attester que la pensée de Heidegger reste indispensable de nos jours, le professeur Grondin affirme que « tout l’écologisme découle » de la critique initiée par Heidegger « de l’hégémonie de la pensée technoscientifique ». Voici transfiguré en protecteur de la nature cet idéologue de la patrie allemande, pour qui l’Être (Sein), révèle-t-il dans une lettre à son ami Kurt Bauch, est un « mot couvert » (Deckname) pour la « Patrie » (Vaterland). Ce nationalisme métaphysique est-il un plaidoyer pour ce que Grondin appelle « un rapport moins agressif par rapport à l’Être » ? Enfin, ceux qui refusent la science ne sont pas les écologistes, mais au contraire les destructeurs de l’environnement, les pollueurs et les climatosceptiques.

Bien entendu, le professeur Grondin pourra toujours attribuer à des « inquisiteurs » (sic) ces faits historiquement établis et qu’il ne peut ignorer. S’agit-il seulement pour lui de disculper laborieusement Heidegger, ou bien d’en profiter pour réécrire discrètement l’histoire contemporaine ?

Au-delà des cercles philosophiques, et plus que jamais depuis la publication des premiers Cahiers noirs, Heidegger est aujourd’hui revendiqué par divers courants identitaires, des théoriciens iraniens de la théocratie jusqu’aux radicalismes d’extrême droite (et parfois d’extrême gauche) en Europe, tout comme des nationaux-bolcheviks et des eurasistes influents en Russie. Cela n’empêche pas, bien au contraire, que les apologies redoublent à présent. Mais pourquoi le cacher ?