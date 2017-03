L’oeuvre de Heidegger sera toujours teintée par ce que nous savons de l’homme

Lettre à Jean Grondin sur Heidegger, le nazisme et l’antisémitisme

Soit dit avec le plus grand respect, il me semble que vous tentez de faire une apologie de Heidegger qui ne tient simplement pas la route, étant donné les textes et les autres faits historiques qui sont connus à propos de ce philosophe allemand. Vous avez raison de vouloir remettre les écrits et les divers propos de Heidegger dans leur contexte historique, qui était celui d’une époque où l’absence de libre accès à l’information, que nous tenons aujourd’hui pour acquis, rendait les gens plus vulnérables à la propagande d’un régime totalitaire. Je suis aussi d’accord avec vous sur un autre point : Heidegger est, avec Husserl et Peirce, un des plus grands philosophes du XXe siècle en Occident. Par contre, il n’est pas nécessaire de minimiser, voire d’excuser les aspects moralement dégoûtants de l’homme pour protéger le penseur et son oeuvre. Cette dernière conserve toute sa valeur, qui, comme vous le soulignez, est d’un impact philosophique et historique indéniable, et ce, peu importe les égarements de son auteur.

Il me paraît nécessaire d’ajouter certains éléments importants au tableau que vous peignez, éléments qui sont importants pour bien comprendre le rapport entre Heidegger, le nazisme et l’antisémitisme.

Antisémitisme

Premièrement, il ressort des Cahiers noirs de Heidegger qu’il a poussé son antisémitisme jusqu’au degré « philosophique », voire « métaphysique », et ce, en se fondant sur une conception du peuple juif imprégnée de préjugés racistes. Comment comprendre autrement la phrase « Der Jude ist weltlos » (le juif est sans-monde)1, ainsi que sa vision des juifs comme des agents déracinés de la modernité (le vieux mythe antisémite du Juif errant) par opposition aux Allemands enracinés dans le sol européen et dans le destin de la pensée occidentale ? Ainsi, il est permis de douter que l’antisémitisme de Heidegger fût un simple accident de parcours découlant du contexte historique et de l’influence de la propagande nazie. Les Cahiers noirs montrent un Heidegger qui utilise sciemment l’apparat conceptuel développé dans son oeuvre magistrale Être et Temps pour expliquer et rationaliser son antisémitisme. Ainsi, selon la pensée métaphysique égarée d’Heidegger, le Juif est un sans-monde par rapport au « Dasein » allemand, ce dernier étant authentique et un véritable « Être au Monde » (In Der Welt Sein).

Deuxièmement, il y a d’autres faits connus sur Heidegger bien avant la publication des Cahiers noirs, faits qui sont bien connus par les heideggériens mais peut-être moins bien connus du grand public. Ainsi, Heidegger aurait, durant son rectorat, interdit à Husserl l’accès à la bibliothèque de Fribourg, parce que Husserl, son directeur de thèse et un des plus grands philosophes du XXe siècle, le père de la phénoménologie, était juif. Quant à la dédicace à Husserl de son chef-d’oeuvre Être et Temps, dont vous faites état dans votre texte, Heidegger l’a retirée dans une édition ultérieure, encore là parce que Husserl était juif. Il y a aussi le cas identifié par Hugo Ott du chimiste Staudinger (alias Sternheim dans la documentation nazie). Ainsi, Heidegger l’aurait dénoncé à Alfred Buhl pour une pensée dangereuse pour le national-socialisme.

Un déficit moral

Même en faisant abstraction de ce qui précède, un fait frappe l’imaginaire plus que tout : Heidegger a été incapable de dénoncer l’Holocauste après que les événements furent connus de tous. En effet, pressé de répondre, Heidegger aurait comparé l’Holocauste à l’agriculture motorisée en République démocratique allemande.

Il ressort de ce qui précède que Heidegger, l’homme, affiche un net déficit moral et un manque de caractère, qui sans être exceptionnels pour son époque et son milieu, n’ont pas affligé tous les penseurs, intellectuels, artistes et autres membres de la société civile de l’époque. Il suffit de se souvenir du grand exemple moral pour les philosophes occidentaux : Socrate. La comparaison avec Heidegger est cinglante. Socrate est mort pour justice et pour la vérité, tandis que Heidegger est incapable de reconnaître l’injustice indubitable et horrifiante qu’a constituée la Shoah et l’exécution de six millions de juifs.

Le problème plus épineux, qui ne trouvera probablement jamais de réponse à mon avis, est de comprendre jusqu’à quel point le déficit moral de Heidegger, que l’antisémitisme de l’homme permet d’entrevoir, influence, imprègne, voire contamine l’oeuvre de Heidegger le penseur.

L’oeuvre de Heidegger demeurera à jamais d’une valeur philosophique et historique indéniable, mais elle sera toujours teintée par ce que nous savons de l’homme. Cette oeuvre, peut-être la plus importante de la philosophie continentale au XXe siècle, ne peut pas être ignorée ni écartée en raison des égarements de son auteur. Les penseurs du présent et de l’avenir devront continuer à la lire, et à la relire. Par contre, jamais ils ne pourront se conforter en se disant qu’elle émane d’un grand homme, même si ce dernier a su mettre de l’avant de grandes idées. Ils devront, le cas échéant, poser leur propre diagnostic et se faire leur propre jugement sur Heidegger l’homme, sans minimiser ses défauts ou le présenter comme une simple victime de son époque, ce qui n’est pas le cas.