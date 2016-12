Trump selon l’école de Francfort… une analyse périlleuse

Le déclencheur



— « Au cours de la dernière présidentielle américaine, les journalistes n’ont pas su saisir la nature du mode de subjectivation fasciste/sadomasochiste auquel ils étaient confrontés. Si l’épithète “fasciste” a été souvent employée par les journalistes, ils n’ont certainement pas adopté les conclusions méthodologiques qui s’imposent, préférant le plus souvent commander et commenter des sondages plutôt que de chercher à découvrir la manière dont la campagne permettait d’articuler des dynamiques psychiques et sociologiques profondes. » « L’élection de Trump dans l’oeil de l’école de Francfort » , Dominique Trudel, Le Devoir, 10 décembre 2016

La thèse développée par M. Dominique Trudel, expert en étude des médias au CNRS de Paris, dans Le Devoir de philo de samedi nous semble contenir des erreurs fondamentales, tant dans son analyse de notre actualité que dans les rapprochements faits entre la montée du fascisme allemand et l’élection du président Trump. M. Trudel se réfère à l’oeuvre des intellectuels Erich Fromm et Theodor Adorno pour conclure que des tendances sadomasochistes et des illusions prévaudraient chez les électeurs favorisant le fascisme hitlérien et le président Trump… Nous ne pourrions commenter en détail les travaux du philosophe Adorno. Il semble bien déplorer que l’illusion, plutôt que des réalités objectives, serve le plus souvent de base au raisonnement, mais il le dit de l’ensemble de nos sociétés et non uniquement de celles ayant basculé dans le fascisme. Il faut malheureusement remarquer que très peu d’êtres humains se dotent des outils requis pour une pensée analytique au lieu de se conformer au prêt-à-penser défini par les élites au pouvoir. L’observateur attentif peut donc voir sans difficulté que l’illusion est amplement utilisée pour le marketing commercial et par nombre d’organismes influant sur le débat sociopolitique. Il est aussi indéniable que les illusions à la mode requièrent nécessairement la participation des médias de masse de M. Trudel et si possible de l’école pour se substituer socialement à des réalités objectives (monde virtuel Pokémon Go, pseudo gros scandales, guerres humanitaires, empire du mal, choix de moeurs et d’attitudes sociales).

Par ailleurs, d’après ce qu’en dit un site Web dédié à son oeuvre, l’intellectuel Fromm aurait bien conclu que (traduction libre) : « La liberté gagnée contre les liens médiévaux de servitude a donné l’indépendance aux individus, mais au prix des sentiments d’anxiété et d’isolement menant aux activités irrationnelles, compulsives et une nouvelle recherche de soumission. Ceci explique pourquoi le public favorise le sanctuaire sécurisant de sociétés totalitaires, telles que le fascisme. » (La peur de la liberté, New York, 1942) Selon nous, ce « tel que le fascisme » de Fromm ne signifie pas, comme le prétend M. Trudel, l’exclusion du conformisme constaté dans d’autres systèmes idéologiques, comme les religions ou celui de notre ordre sociopolitique actuel. Par ailleurs, la recherche historique et la sociologie n’accréditent pas la thèse voulant que les rapports sociaux médiévaux soient uniquement de servitude, ou que les rapports de pouvoirs et de domination soient essentiellement sadomasochistes. Il existe des compromis entre faibles et forts depuis l’aube des sociétés humaines, mais les dirigeants ont toujours eu pour mandat principal d’éviter le chaos social destructeur induit par les individus réellement sadiques. De plus, comment prétendre que les électeurs d’Hitler et la masse des citoyens ralliés étaient masochistes en votant pour le rétablissement de l’ordre public, des valeurs familiales et nationales, la baisse du chômage et la prospérité à l’encontre du chaos financier international et de la subversion bolchevique ? Auraient-ils éprouvé du plaisir durant leur décimation par le feu et le fer (1942-1948) et les décennies d’occupation militaire ?

M. Trudel déplore enfin que les médias accrédités n’aient pas combattu efficacement l’élection d’Hitler et celle du président Trump, et que les électeurs de ce dernier se soient illogiquement détournés des médias accrédités, selon lui seuls à vouloir témoigner de la réalité objective. Ces conclusions sur les médias nous semblent malheureusement aussi erronées. En premier lieu, les promesses électorales d’Hitler correspondaient aux demandes exprimées par la presse, le cinéma et même l’école depuis le début des années 1920 (à 95 % sous contrôle des nationalistes). C’est plutôt madame Clinton qui disposait de cet avantage en 2016, et non M. Trump. Le rejet en masse de l’opinion des médias accrédités est un phénomène médiatique et social inédit en Occident, en partie possible grâce aux moyens du Web, et cette élection de 2016 n’est donc pas un calque de celle d’Hitler de ce point de vue. Par contre, il est pertinent de dire que les mêmes types d’enjeux étaient à l’ordre du jour de ces élections devenues pivots importants de lutte civilisationnelle. Les tenants de la civilisation occidentale jouent à présent leur va-tout à l’encontre de la civilisation financière mondialiste qui la frappe de façon redoublée depuis la chute de l’URSS. Il pourrait donc sembler que derrière ses références érudites, M. Trudel ne fasse en réalité que dénigrer les électeurs d’un camp politique en les apparentant à des aliénés mentaux et à des criminels nazis en puissance, argument amplement diffusé dans tous ses médias occidentaux.

Pour M. Trudel, seuls les médias alternatifs s’obstinent à propager de fausses informations, quasi bénévolement et donc en quelque sorte par pure malice. Après avoir éliminé la thèse d’une forme de maladie mentale inhérente à tant d’électeurs, nous suggérerions à M. Trudel de rechercher des solutions pouvant permettre à ses médias de reprendre le contrôle du marché. Il se trouve que de plus en plus de nos politiciens de haut rang, dont Mme Clinton justement, réclament des mesures judiciaires ou plus simplement policières pour neutraliser les sites importuns. Il ne resterait plus que des sites clandestins, forcément moins accessibles, ce qui redonnerait aux médias accrédités toute la place qu’ils méritent pour guider l’opinion vers leurs valeurs progressistes.