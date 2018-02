Le jury au procès de Lac-Mégantic a coûté plus de 300 000 dollars aux contribuables

Le jury au procès des trois hommes accusés pour le déraillement mortel de Lac-Mégantic a coûté plus de 300 000 $ aux contribuables, selon des données obtenues par La Presse canadienne via une demande d’accès à l’information.

Cette facture ne couvre que le coût du jury, et non pas les salaires et dépenses associées aux quatre procureurs de la Couronne présents au procès, ni les frais judiciaires, par exemple pour le personnel présent en tout temps dans la salle de cour du palais de justice de Sherbrooke.

Les indemnités journalières remises à chacun des 14 jurés durant le procès ont totalisé 211 989 $. Le jury a été abaissé à 12 membres lors des délibérations.

Et comme les jurés ont été confinés pendant neuf jours pour ces délibérations, ils ont dû demeurer à l’hôtel durant cette période, pour une facture de 26 746 $.

Quant au coût de leurs repas pendant le procès, celui-ci s’élève à 26 829,84 $.

Un transport sécurisé a aussi été nécessaire lorsqu’ils se rendaient au restaurant, mais aussi pour aller et revenir de l’hôtel durant la période de confinement. Coût total ; 9 569 $.

Le procès ayant été complètement bilingue, des services de traduction et d’interprètes ont été requis, pour un coût de 35 698 $.

La facture totale, transmise par le ministère de la Justice du Québec, s’élève à 310 984 $.

Le procès a débuté le 2 octobre et s’est poursuivi jusqu’à la mi-décembre. Il a repris le 3 janvier pour les plaidoiries et les délibérations se sont déroulées du 11 au 19 janvier, jour où le verdict « non-coupable » a été rendu pour les trois hommes.