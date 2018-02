Fuites à l’UPAC: Guy Ouellette se dit innocent

Le député Guy Ouellette et son avocat dans les couloirs du palais de justice de Québec avant son témoignage dans le cadre du procès des ex-ministres Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté

Le député de Chomedey, Guy Ouellette, affirme ne pas avoir joué de rôle dans les fuites médiatiques de documents confidentiels de l’Unité permanente anticorruption (UPAC).

« La réponse est non », a déclaré M. Ouellette en réponse aux questions de Me Jacques Larochelle au palais de justice de Québec. L’avocat de la défense lui avait demandé s’il avait une « part de responsabilité » dans « la diffusion dans les médias » d’informations confidentielles provenant des dossiers d’enquête de l’UPAC.

Le député a été appelé à la barre dans le cadre des préparatifs du procès de Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté, Bruno Lortie, François Roussy, France Michaud et Mario Martel pour divers chefs de complot, de corruption de fonctionnaires et d’abus de confiance.

L’avocat de M. Côté, Jacques Larochelle, réclame un arrêt des procédures dans le procès en invoquant « un système de fuites orchestrées minutieusement pour déstabiliser le gouvernement et le Parti libéral » qui, selon lui, nuit aux droits des six coaccusés d’avoir un procès juste et équitable.

D’autres détails suivront.