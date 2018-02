Deux blessés dans une altercation au palais de justice de Maniwaki

Un prévenu de 18 ans a été grièvement blessé lors d’une altercation avec un constable spécial, survenue mercredi vers 13 h entre les murs du palais de justice de Maniwaki.

D’après les informations préliminaires du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui a pris le dossier en charge dans l’après-midi, le jeune homme a été atteint par un coup de feu à la tête, tiré par le constable.

L’employé tentait de maîtriser le prévenu qui aurait réussi à s’emparer de son bâton télescopique et « lui aurait asséné un coup sur la tête », précise le BEI dans un communiqué.

Les deux hommes ont rapidement été transférés dans un centre hospitalier et souffrent de « blessures sérieuses », a indiqué de son côté le porte-parole de la Sûreté du Québec, Marc Tessier. Il n’a toutefois pas précisé l’état de santé des deux hommes.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, qui aurait été filmée par un témoin présent lors de l’altercation, montre un jeune homme qui en vient aux coups avec un constable spécial. Pour l’immobiliser, l’employé l’empoigne par le col et demande de l’aide à ses collègues. Les deux hommes disparaissent de l’écran, mais on peut entendre des cris et un coup de feu retentir peu après.

Puisqu’il s’agit d’une scène de crime, le palais de justice de Maniwaki a dû mettre fin à ses activités pour le reste de la journée.

Huit enquêteurs du BEI devaient se rendre sur le terrain en soirée pour valider les renseignements préliminaires. Deux techniciens en identité judiciaire du Service de police de la Ville de Montréal ont aussi été appelés en soutien.