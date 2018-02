L’ex-ministre Nathalie Normandeau a servi de bouc émissaire pour assurer le maintien en poste du patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière, a plaidé l’ex-entrepreneur Lino Zambito mercredi matin dans son témoignage au palais de justice de Québec.



« Je refuse qu’on condamne deux, trois personnes pour faire un show et montrer que l’ouvrage se fait quand les responsables de tout ça ne sont pas amenés devant la justice », a déclaré M. Zambito dans son témoignage.



M. Zambito a été appelé à témoigner par la défense en marge du procès de Mme Normandeau, de Marc-Yvan Côté, de Bruno Lortie, de François Roussy, de France Michaud et de Mario Martel pour divers chefs de complot, de corruption de fonctionnaires et d’abus de confiance.



« Depuis le début, on cherche quelques boucs émissaires pour essayer de faire baisser la pression », a dit l’ex-entrepreneur en ajoutant que « les gens qui ont mis en place la corruption » n’ont pas encore été menottés.



Devant le juge André Perreault, M. Zambito a avancé que l’arrestation de Mme Normandeau le jour du dépôt du budget 2017 avait été orchestrée par le patron de l’Unité permanente anticorruption (UPAC), Robert Lafrenière. Et d’ajouter que le député Guy Ouellette lui avait confié qu’avant l’arrestation de Mme Normandeau, le procureur Denis Gallant était sur « la short list » du ministre Martin Coiteux pour remplacer M. Lafrenière. Après cela, « l’entourage de M. Couillard a imposé Lafrenière », a dit M. Zambito. « Il est trop honnête et ça aurait été trop dangereux pour les libéraux », a-t-il dit de M. Gallant.



Plus loin dans son témoignage, le témoin a en outre écorché l’ancien chef de cabinet du premier ministre, Jean-Louis Dufresne. Il a notamment raconté que, lors de ses échanges avec deux enquêteurs de l’UPAC, il leur avait affirmé : « Je mettrais Lafrenière sous écoute et Jean-Louis Dufresne sous écoute et peut-être vous allez avoir vos réponses. »



Le sujet a alors rebondi à l’Assemblée nationale, où le ministre Coiteux a dit qu’un comité lui avait en effet soumis « trois candidatures valables » à l'époque et que le gouvernement « avait fait son choix ». Il n'a toutefois pas confirmé que M. Gallant faisait partie des candidats.



Guy Ouellette entendu jeudi



Les avocats de Marc-Yvan Côté tentent de faire valoir qu’« un système de fuites orchestrées minutieusement pour déstabiliser le gouvernement et le Parti libéral » nuit aux droits des six coaccusés d’avoir un procès juste et équitable — et commande donc l’arrêt des procédures judiciaires.



Ils ont appelé M. Zambito à la barre principalement à cause des révélations contenues dans son livre Le témoin. Dans cet ouvrage, l’ex-entrepreneur laisse notamment entendre que la source des reportages de Radio-Canada est l’ancien procureur en chef du Bureau de lutte contre la corruption et la malversation, Sylvain Lépine. Ce dernier, écrivait-il, avait été approché par la Coalition avenir Québec (CAQ) pour se présenter aux élections de 2012.



Or les interrogatoires ont révélé que M. Zambito et M. Lépine ne s’étaient jamais parlé, et le démenti de M. Lépine a convaincu la défense qu’il n’était finalement pas responsable des fuites.



En ce qui concerne les médias, M. Zambito a par ailleurs nié avoir fourni à la journaliste de Radio-Canada Marie-Maude Denis des éléments de preuve de l’enquête Fiche, sur Roche et le contrat de l’usine d’épuration de Boisbriand.



Les témoignages sur les fuites médiatiques doivent se poursuivre jeudi avec ceux des journalistes Marie-Maude Denis et Louis Lacroix. Le député Guy Ouellette sera aussi entendu jeudi en après-midi.

Avec la collaboration de Marie-Michèle Sioui