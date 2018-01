Attentat de Québec: les parents d’Alexandre Bissonnette brisent le silence

Les parents de l’auteur présumé de la tuerie à la Grande mosquée de Québec, Alexandre Bissonnette, brisent le silence dans une lettre où ils déplorent le geste « inexcusable » et « totalement inexplicable » de leur fils.

« Tant de vies ont été détruites inutilement », écrivent Manon Marchand et Raymond Bissonnette, dans une lettre qu’ils ont transmise à Radio-Canada et à TVA Nouvelles. « Le soir du 29 janvier 2017, nos vies aussi ont basculé et depuis, nous avons l’impression de vivre un véritable cauchemar. »

Les parents disent être entrés en contact avec les victimes et leurs familles par le biais d’une lettre qu’ils ont transmis au vice-président du Centre culturel Islamique de Québec, afin d’exprimer leurs condoléances.

« L’immense peine et la douleur causées aux innocentes victimes et leurs familles par ce geste inexcusable, reste pour nous, encore à ce jour, totalement inexplicable. Tant de vies ont été détruites inutilement », écrivent-ils.

« Alexandre demeure notre fils que nous aimons et qui fera toujours partie de notre famille. Comme tous les parents, nous avions espoir de le voir réussir et être heureux dans la vie. Dans un sens, nous avons nous aussi perdu un fils », ajoutent-ils.

Manon Marchand et Raymond Bissonnette affirment que leur fils a reçu « des menaces sérieuses ». « Nous vivons toujours dans la crainte d’une récidive », soulignent-ils.

Alexandre Bissonnette fait face à 12 chefs d’accusation : six pour meurtre au premier degré et six pour tentative de meurtre avec usage d’une arme à autorisation restreinte. L’homme de 27 ans a plaidé non coupable. Son procès doit commencer le 26 mars, au palais de justice de Québec.