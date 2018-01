Plaintes d’inconduite sexuelle contre deux médecins de la GRC

Plus de 80 plaintes d’inconduite sexuelle ont été reçues contre deux anciens médecins de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La police de Toronto a déclaré avoir dénombré plus d’une vingtaine de plaintes visant un médecin à la retraite de la division ontarienne de la GRC, alors que la police d’Halifax soutient avoir reçu une soixantaine de plaintes contre un ancien médecin de la Nouvelle-Écosse. Selon les allégations, le médecin de Toronto avait un intérêt particulier pour les mamelons des femmes durant les examens médicaux, alors que le médecin d’Halifax, surnommé « docteur Fingers » (docteur Doigts), est accusé d’avoir mené des examens vaginaux et rectaux inappropriés et inutiles.