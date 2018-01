Procès Normandeau: la défense reproche à l’UPAC d’avoir fait un «show médiatique»

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) s’est empressée d’arrêter l’ex-vice-première ministre Nathalie Normandeau et ses coaccusés, le 17 mars 2016, pour « faire un show médiatique ».

Voilà ce qu’a fait valoir la défense vendredi matin lors des débats concernant le dépôt d’une requête en délais déraisonnables (arrêt Jordan) devant le juge André Perreault, au palais de justice de Québec.

L’un des accusés, l’ex-maire de Gaspé François Roussy, a déposé en preuve une déclaration faite par un « enquêteur important dans l’enquête Joug » à un second enquêteur, qui s’intéressait aux fuites médiatiques, en juillet 2017. Le policier a dit avoir été informé le lundi 14 mars 2016 que l’UPAC devait procéder à l’arrestation de sept suspects trois jours plus tard.

On lui avait pourtant dit, quelques jours plus tôt, qu’il disposait « encore [d’]un mois pour préparer les arrestations », selon la déclaration remise à la Cour.

« J’ai pris ça dur, a dit le policier au sujet de la couverture médiatique des événements. Je crois que j’ai été naïf en pensant qu’ils ne seraient pas jugés sur la place publique. »

Selon François Roussy, « on a fait un spectacle avec l’annonce de nos arrestations ».

À son avis, l’UPAC s’est empressée de mener les arrestations, et ce, même si la poursuite « n’était pas prête ».

« Il y a quelqu’un qui a décidé d’aller beaucoup plus rapidement que ce qui était prévu », a-t-il déclaré. « On ne sait pas pour quelles intentions, mais c’est certain que ce n’était pas dans l’intérêt d’une saine gestion de l’administration du système de justice », a-t-il fait valoir.

Il a aussi rappelé que les arrestations ont eu lieu la journée du dépôt du budget du Québec. « C’est clair que si on veut faire un show médiatique, choisir une telle date, ç’a un impact. N’importe quel journaliste pourrait vous le dire », a lancé François Roussy.

Le jour des arrestations, le grand patron de l’UPAC, Robert Lafrenière, avait déclaré avoir accumulé une « preuve béton » contre les personnes arrêtées. Il avait remercié la population pour sa patience et expliqué que les enquêtes de nature économique peuvent être longues, mais que le travail minutieux des policiers avait permis d’en récolter les fruits.