Guy Ouellette: l’UPAC détient deux ans de relevés de communications

Ce n’est pas d’hier que les enquêteurs de l’UPAC s’intéressent au député libéral Guy Ouellette. Ils détiennent depuis plusieurs mois — bien avant son arrestation — ses relevés téléphoniques et ceux de ses messages textes, et ce, sur une période de deux ans.

Les procureurs de l’Assemblée nationale ont appris le 5 janvier 2018 que les enquêteurs de l’Unité permanente anticorruption possédaient tous ces relevés rattachés aux communications de M. Ouellette.

Un document de cour, qui sera discuté vendredi dans le cadre du procès de l’ancien ministre libéral Marc-Yvan Côté à Québec, indique que l’UPAC a obtenu les autorisations d’aller fouiller dans les relevés de M. Ouellette « plusieurs mois avant l’arrestation du député », qui est survenue le 25 octobre 2017.

Le document émane de l’avocat du président de l’Assemblée nationale, Giuseppe Battista, qui tente de défendre le privilège parlementaire de Guy Ouellette.

M. Côté est accusé de fraude, de corruption et d’abus de confiance. Il a déposé une requête en arrêt des procédures en arguant que les fuites dans les médias d’éléments de preuve de son dossier nuisent à son droit de subir un procès juste et équitable.

Pour répondre à cette requête, l’UPAC veut dévoiler les détails de l’enquête qu’elle a menée au sujet de ces mêmes fuites — enquête qui a débouché sur l’arrestation de Guy Ouellette et sur des perquisitions à ses domiciles, ainsi qu’aux domiciles du policier Stéphane Bonhomme et de l’ex-policier Richard Despaties.

Selon des documents rendus publics le 18 janvier à la demande d’un consortium de médias, dont fait partie Le Devoir, l’UPAC soupçonne M. Ouellette d’avoir été impliqué dans un complot comportant le vol de documents d’enquête criminelle et leur fuite dans les médias.

Le débat sur la publication des éléments de preuve de l’enquête de l’UPAC est complexifié par la question du privilège parlementaire qu’évoque l’Assemblée nationale.

« Le privilège protège ce qu’un parlementaire dit dans le cadre des travaux parlementaires à l’Assemblée et en commission », rappelle l’avocat du président de l’Assemblée nationale.

M. Ouellette était président de la commission des institutions au moment de son arrestation.

Selon l’avocat Giuseppe Battista, le privilège ne devrait toutefois pas « se limiter à ce qui est dit dans le cadre des débats » ni aux « locaux de l’Assemblée ». On plaide notamment qu’il est « nécessaire que les communications faites aux députés soient protégées », puisqu’ils reçoivent des « informations émanant de diverses sources ».

« Sans ces protections, il existe un risque non négligeable que des informations qui pourraient être pertinentes ne leur soient pas transmises par crainte de représailles ou autres raisons, écrit M. Battista. Cela serait néfaste dans une société libre et démocratique où le débat parlementaire devrait pouvoir se faire sans aucune entrave. »

Lanceurs d’alerte

Guy Ouellette « souscrit entièrement à tous les propos et représentations du président de l’Assemblée nationale », indique l’avocat de ce dernier, François Marchard, dans son argumentation écrite, présentée mercredi au juge André Perreault.

Celui-ci plaide de façon plus spécifique la protection des lanceurs d’alerte. « Il est important que les citoyens qui agissent à titre de lanceurs d’alerte à des fins légitimes puissent avoir confiance que leurs communications à ce titre avec un député, a fortiori avec un président de commission [il présidait la Commission des institutions de l’Assemblée nationale], puissent être faites sous le couvert de l’anonymat et que les informations transmises pourront demeurer confidentielles le cas échéant. »

Selon le député de Chomedey, les lanceurs d’alerte sont « une des importantes sources d’informations pour les députés » et leur transmettent « des informations importantes et nécessaires pour l’exécution de leurs fonctions législatives et délibératives, notamment dans le cadre de leur rôle de l’action gouvernementale ».

L’avocat argue que si « les tribunaux ont reconnu l’importance de la protection des sources d’informations considérant l’importance du rôle joué par les médias dans l’ensemble du processus démocratique », il devrait en être de même pour les parlementaires, qui sont au centre des institutions démocratiques.

« Nous ne voyons donc aucune raison pour laquelle les sources d’informations des députés ne devaient pas bénéficier de la même protection que les sources journalistiques, puisque les mêmes considérations se transposent certainement à la situation des sources d’information des députés. »