L’affaire Guy Ouellette s’immisce dans le procès Normandeau

Le débat sur les fuites médiatiques soulevé par la défense dans les procédures en prévision du procès de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté à Québec touche désormais le député Guy Ouellette arrêté en octobre dernier.

Rappelons que les avocats de l’ex-organisateur politique libéral Marc-Yvan Côté réclament un arrêt des procédures dans le cadre du procès. Ils allèguent notamment que le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) ne prend pas les mesures nécessaires pour faire cesser les fuites journalistiques qui, selon lui, nuisent au procès qui doit débuter le 9 avril.

Or, quand le DPCP a voulu démontrer qu’il avait bien agi contre les fuites en présentant certaines informations, l’Assemblée nationale est intervenue pour invoquer les privilèges parlementaires et s’opposer à leur diffusion. Une requête à laquelle s’est joint l’avocat représentant Guy Ouellette, lundi, au palais de Justice de Québec.

En matinée, le juge André Perreault a décidé que la question des privilèges parlementaires serait débattue le vendredi 26 janvier. Des informations détenues par le DPCP dans cette affaire ont également été discutées à huis clos en fin de matinée.



Rappelons que Nathalie Normandeau, Marc-Yvan Côté et leurs coaccusés Bruno Lortie, François Roussy, France Michaud et Mario Martel sont accusés de divers chefs de complot, de corruption de fonctionnaires et d'abus de confiance.



Deux journalistes pressés de dévoiler leurs sources

On a appris par ailleurs lundi que les avocats de Marc-Yvan Côté comptent interroger deux journalistes dont une journaliste de Radio-Canada pour les questionner sur leurs sources. Une demande à laquelle s’oppose l’avocat du média public et qui sera débattue le 29 janvier prochain.

Or Me Olivier Desjardins, l’avocat de Marc-Yvan Côté, a fait savoir lundi qu’il comptait contester la constitutionnalité de la nouvelle loi fédérale sur les sources journalistiques dans cette affaire.

Enfin, les travaux préparatoires au procès ont permis d’apprendre que la preuve contre l’ex-ministre Nathalie Normandeau se concentrait sur huit subventions en particulier.