La GRC arrête un homme pour vente d'identités

Quelque trois milliards d’identités et de mots de passe ont été volés et mis en vente sur un site Web, a révélé lundi la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui a arrêté l’administrateur du site pour ces infractions alléguées. Jordan Evan Bloom, âgé de 27 ans, de Thornhill, en Ontario, a été arrêté par la police fédérale le 22 décembre dernier, a dévoilé la GRC lundi. Le service de police ne pouvait préciser combien de Canadiens avaient été touchés par ces activités illégales. M. Bloom est accusé d’avoir vendu sur le site Web leakedsource.com des identités volées. Ces informations auraient été obtenues à partir de brèches de sécurité déjà connues, comme celles de LinkedIn et du site de rencontres Ashley Madison. L’accusé a eu le temps d’empocher environ 247 000 $, selon la GRC. La police nationale néerlandaise et le FBI ont collaboré à cette enquête.