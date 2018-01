Le chef d’Uashat acquitté

Le chef de la communauté innue d’Uashat Maliotenam, Mike McKenzie, a été acquitté vendredi des trois chefs d’accusation d’agression sexuelle qui pesaient contre lui. Les gestes qui lui étaient reprochés auraient été commis en 2000 et en 2001 sur une « enfant âgée de moins de 14 ans », à Mashteuiatsh et à Sept-Îles. Mike McKenzie, qui avait été arrêté en juin 2016, s’est dit soulagé et serein au prononcé du verdict. Le procureur de la Couronne, Steeve Beaupré, a déclaré qu’il était « un peu tôt » pour que la poursuite annonce son intention de porter la décision en appel. « On va lire le jugement avant », a-t-il dit au Devoir.