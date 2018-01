Lac-Mégantic: la plaidoirie de Jean Demaître a débuté jeudi matin

Le 6 juillet 2013, 72 wagons remplis de pétrole déraillaient et explosaient à Lac-Mégantic, tuant 47 personnes et dévastant cette petite ville de l'Estrie.

L’avocat de Jean Demaître a débuté sa plaidoirie jeudi matin afin de faire acquitter son client, accusé de négligence criminelle causant la mort de 47 personnes dans la catastrophe ferroviaire de Lac-Mégantic, survenue le 6 juillet 2013.

D’entrée de jeu, Me Gaétan Bourassa a fait valoir qu’il s’agit du procès de Jean Demaître, qui était directeur de l’exploitation de la Montreal Maine & Atlantique (MMA) au Québec, et non pas de l’entreprise ferroviaire, qui a été fort critiquée par la population dans cette tragédie.

Le jury de 14 personnes écoute attentivement ses arguments au palais de justice de Sherbrooke.

Me Bourassa leur a dit qu’ils devront faire la distinction entre la négligence criminelle et la simple négligence.

Il a plaidé que la « fissure du maillon de sécurité » s’est produite au premier maillon. Cela semble viser le chef du train — qu’il n’a pas nommé — Thomas Harding, qui était responsable d’appliquer les freins sur le convoi et de les tester.

Vous devrez vous rappeler que M. Demaître était le troisième et dernier maillon de la sécurité, a-t-il déclaré au jury.

Jean Demaître, Thomas Harding et un autre ancien employés de la MMA, soit le contrôleur Richard Labrie, sont accusés de négligence criminelle causant la mort. Ils ont plaidé non coupables.

Les accusations contre les trois anciens employés de la MMA ont été portées après qu’un train de 72 wagons transportant du pétrole brut, laissé sans surveillance, a détalé la pente où il avait été stationné. Il a déraillé et explosé, tuant 47 personnes et rasant une partie du centre-ville de Lac-Mégantic.

Le juge Gaétan Dumas de la Cour supérieure préside au procès depuis le 2 octobre.

Mercredi, le procès qui était suspendu depuis la mi-décembre a repris avec la plaidoirie de la Couronne.