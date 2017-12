Un homme recherché pour une série de vols

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) lancent un appel au public afin d’identifier un suspect lié à une série de braquages à domicile chez des personnes âgées durant le mois de décembre. La police recherche également des victimes potentielles. Selon les informations obtenues par le SPVM, le suspect entrerait en contact avec des femmes âgées qui se trouvent à leur domicile en « utilisant une approche charmante et gentille afin d’établir un lien de confiance avec ses victimes dans le but de se faire inviter dans leur domicile ». Le suspect recherché est un homme blanc d’environ 45-50 ans, possiblement européen, de taille moyenne, de stature mince et aux cheveux rasés. Il est anglophone et parle français avec un accent. Il pourrait porter une tuque noire et un manteau léger noir. L’homme aurait sévi dans les arrondissements de Pointe-aux-Trembles, Rivière-des-Prairies et Dorval. La police invite quiconque possédant des informations concernant le suspect à communiquer avec Info-Crime Montréal au 514 393-1133, ou sur Internet.