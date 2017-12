Procès pour terrorisme: Djermane non coupable, Jamali coupable d’un chef réduit

L’ancienne étudiante du Collège Maisonneuve à Montréal Sabrine Djermane a été déclarée non coupable, mardi, des chefs d’accusation qui pesaient contre elle, tandis que son copain El Mahdi Jamali a été reconnu coupable d’un chef d’accusation réduit de possession d’une substance explosive.



Le jeune couple était accusé d’avoir tenté de quitter le Canada en vue de commettre un acte terroriste à l’étranger, de possession d’une substance explosive dans un dessein dangereux et d’avoir commis un acte au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste.



Les 11 jurés au procès criminel du jeune couple en sont arrivés à ce verdict à leur cinquième journée de délibérations.



Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali avaient été arrêtés le 14 avril 2015 par la Gendarmerie royale du Canada.



Les deux jeunes de Montréal avaient plaidé non coupable à toutes les accusations. Un quatrième chef d’accusation, soit celui d’avoir facilité un acte terroriste, avait été abandonné en cours de procès.



S’ils avaient été reconnus coupables, ils risquaient la prison à vie.



Le procès avait débuté le 12 septembre à Montréal. Les avocats du couple n’ont pas fait entendre de témoins en défense et les accusés n’ont pas témoigné. De son côté, la poursuite a appelé à la barre 31 témoins et produit de nombreuses preuves matérielles.

D'autres détails suivront.