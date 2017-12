Cour suprême: Richard Wagner prête serment

Photo: Sean Kilptarick La Presse canadienne

Ottawa — Richard Wagner a été assermenté lundi comme 18e juge en chef de la Cour suprême du Canada. Le magistrat québécois a prêté serment à Rideau Hall lors d’une cérémonie présidée par la gouverneure générale du Canada, Julie Payette. Il l’a fait sous le regard du premier ministre, Justin Trudeau, et de quatre membres de son cabinet, dont les ministres de la Justice, Jody Wilson-Raybould, et du Patrimoine canadien, Mélanie Joly. La cérémonie, qui a duré moins de 10 minutes, a réuni certains de ses confrères de la Cour suprême, dont la juge à qui il succède, Beverley McLachlin. C’est le départ à la retraite de cette dernière qui a permis à Richard Wagner de se hisser à la barre du plus haut tribunal.