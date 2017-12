Le SPVM recherche des suspects en lien avec le vol de quatre oeuvres d’art

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recherche des suspects relativement au vol d’oeuvres d’art d’une valeur totale d’environ 50 000 $ survenu lors de quatre incidents séparés entre mai et octobre.

Les oeuvres dérobées sont les tableaux Maison en hiver de Marc-Aurèle Fortin et Atlantide d’Alfred Pellan, un buste de l’explorateur français René-Robert Cavelier de La Salle et la sculpture Work inspired Taichi, aluminum No 12 de Jacques Huet.

Les tableaux et la sculpture ont été volés dans des galeries d’art du centre-ville situées à quelques rues les unes des autres alors que le buste a disparu de l’hôtel de ville de l’arrondissement de Lachine, dans l’ouest de l’île.

Benoit Boisselle, un porte-parole du SPVM, a indiqué qu’un homme était soupçonné d’avoir participé aux quatre vols.

Selon M. Boisselle, les images captées par des caméras de surveillance montrent qu’un individu âgé entre 50 et 65 ans portant une courte barbe et des lunettes était présent au moment de trois des vols et possiblement lors du quatrième.

Il a ajouté que la police espérait également identifier un autre homme, cette fois âgé entre 25 et 30 ans, qui aurait aussi pris part à l’un des vols.