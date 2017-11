Enquête sur les femmes autochtones: allégations contre le curé Alexis Joveneau

Frustrée, triste et brisée, une femme de la communauté d’Unamenshipi, une réserve au bord de la rivière Romaine, a témoigné mercredi du mal de vivre qu’elle a hérité du curé Alexis Joveneau, qui l’aurait agressé sexuellement à répétition, dont certaines fois en compagnie d’amies.

« J’avais environ 10 ans et le prêtre nous a fait des choses », a confié la voix brisée Simone Bellefleur. « C’était au confessionnal, normalement quand on va là, on se mettait à genoux. Lui, il nous invitait à nous asseoir sur lui. Ce que je vais vous raconter, vous l’avez entendu hier. J’ai vécu la même chose. »

Mme Bellefleur a avoué avoir été saisie d’une profonde colère lorsqu’elle a entendu mardi le témoignage de Mary Mark, une autochtone qui a levé le voile sur les agissements de ce missionnaire. Selon les témoignages livrés dans les deux derniers jours, le curé Alexis Joveneau a longtemps été perçu comme un Dieu dans la communauté autochtone.

« Lorsque j’ai vu les nouvelles à [Radio-Canada] mardi soir, dans leur reportage il y avait une image du père Joveneau qui faisait un signe de croix à ma grand-mère sur son lit de mort, cette scène-là, je ne l’ai pas aimé. Un sentiment de colère m’a envahie et j’ai réalisais que je portais cette frustration depuis longtemps », a mentionné Mme Bellefleur.

Avec du recul, Mme Bellefleur dit avoir réalisé que le mal de vivre dont elle souffre, elle l’a hérité du curé Joveneau.

« Je n’ai jamais vécu de violence de la part de mes parents. Jusqu’à l’âge de sept ans, je me souviens que c’était mon grand-père qui m’a offert mes premiers enseignements », a-t-elle raconté. « La violence, la première fois que je l’ai vécue elle provenait des bonnes soeurs et du curé. »

Mme Bellefleur a soutenu que le père Joveneau invitait souvent un groupe de jeunes filles à faire sa vaisselle.

« C’était pour faire la même chose [qu’au confessionnal]. Je n’étais pas seule, j’étais accompagnée d’autres filles et il faisait la même chose à toutes. On était une gang et il nous prenait à tour de rôle », a-t-elle mentionné, en essuyant ses larmes.

La dame est également revenue sur sa scolarité avec les soeurs. Souvent absente ou en retard, elle a raconté qu’elle se faisait couper les ongles et les cheveux en guise de punition.

« Je me souviens là qu’on a commencé à se moquer de moi. C’est avec les soeurs que les moqueries entre jeunes ont débuté dans notre communauté », a-t-elle souligné.

Plus de détails à venir.