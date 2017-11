Meurtre au Maxi: Randy Tshilumba porte le verdict en appel

Randy Tshilumba, qui a été reconnu coupable du meurtre prémédité de Clémence Beaulieu-Patry dans un Maxi à Montréal, porte le verdict en appel.

L'homme de 21 ans, condamné à la prison à vie, souhaite faire invalider la sentence prononcée par la juge Hélène Di Salvo. Il demande à être déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux.



Le 10 avril 2016, M. Tshilumba s'est rendu au Maxi ou travaillait Clémence Beaulieu-Patry, muni d'un couteau. La jeune femme a été poignardée à 14 reprises alors qu'elle pliait des vêtements dans la section de vêtements pour enfants de l'épicerie. M. Tshilumba avait pris la fuite et s'était réfugié pendant des heures dans les toilettes d'un café Tim Horton, près du lieu du crime.



Durant le procès, la défense a plaidé que M. Tshilumba était plongé dans un délire lorsqu'il a tué Clémence Beaulieu-Patry et qu'il était incapable de distinguer le bien du mal. La Couronne avait toutefois réussi à convaincre le jury, qu'au contraire, M. Tshilumba était non seulement conscient du geste qu'il posait, mais qu'il l'avait même planifié. Avant le drame, M. Tshilumba s'était rendu à trois reprises au supermarché. Le soir du meurtre, il avait des vêtements de rechange dans son sac à dos.