Cafouillage sur l’autoroute 13: une action collective est autorisée

La Cour supérieure a autorisé, mardi, la demande d’action collective déposée par un automobiliste en lien avec le cafouillage survenu lors de la tempête de neige les 14 et 15 mars derniers. Cette nuit-là, des centaines d’automobilistes avaient été immobilisés dans leur véhicule pendant de longues heures sur les autoroutes 13 Sud et 520 Est.

Le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal sont visés par cette demande de recours, alors que la Société d’assurance automobile du Québec est aussi mise en cause.

Gilles D. Beauchamp, qui a déposé la requête devant le tribunal, avait quitté le centre de tennis le 14 mars vers 20 h après s’être infligé une blessure. Il souhaitait se rendre le plus rapidement possible à son domicile afin de soulager sa douleur. Il avait donc emprunté l’autoroute 13 Sud, mais vers 20 h 15, il avait dû immobiliser son véhicule en raison de la congestion. Sans information sur les raisons de ce bouchon, dont il ignorait l’ampleur, il avait dû attendre dans son véhicule jusqu’à ce qu’une voie soit finalement libérée sur l’autoroute 520 Ouest à 2 h 30. Il n’avait pu rentrer à la maison qu’à 3 h

S’il avait une bouteille d’eau, M. Beauchamp n’avait pas de nourriture avec lui ni d’analgésique pour calmer la douleur de sa blessure. Il a également affirmé n’avoir jamais aperçu d’agent de police sur les lieux ni obtenu d’information sur la situation.

Rappelons que dans un rapport d’enquête dévoilé en mai, Florent Gagné avait montré du doigt le ministère des Transports du Québec (MTQ) et la Sûreté du Québec (SQ) pour la « communication dramatiquement déficiente ».

Un rapport commandé par le maire sortant Denis Coderre révélait par ailleurs qu’à 3 h 27, la SQ avait communiqué avec le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour lui demander s’il avait la capacité d’évacuer les personnes immobilisées dans quelque 300 véhicules sur l’autoroute 13.

Le SIM était finalement intervenu vers 4 h 29.

Au nom du gouvernement du Québec, le premier ministre Philippe Couillard avait même présenté des excuses aux automobilistes victimes de ce cafouillage et à leurs familles. « Il est clair que la réponse à cette situation exceptionnelle n’a pas été proportionnelle à son importance », avait-il dit.

Le juge Donald Bisson estime qu’il y a apparence de droit quant au préjudice moral causé et aux dommages moraux et matériels réclamés, compte tenu de l’inconfort, du stress et de l’anxiété subis par les automobilistes.

Gilles D. Beauchamp réclame 2000 $ pour chacun des membres du groupe, ainsi que 500 $ à titre de dommages punitifs.