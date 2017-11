Tony Accurso soutient qu’il donnait 75 000 $ par année au PLQ

L’entrepreneur Tony Accurso dit avoir donné 75 000 $ par année jusqu’en 2010 à l’ancien grand argentier du Parti libéral du Québec, Marc Bibeau.

« On faisait faire 25 chèques au nom de mes employées et puis on livrait ça à Marc Bibeau du Parti libéral, à Saint-Eustache, et puis c’était notre contribution [au financement politique] », a expliqué M. Accurso, qui n’a pas précisé le montant des dons aux autres partis.

L’ancien propriétaire des firmes Louisbourg et Simard-Beaudry poursuit vendredi son témoignage à son procès en lien avec sa participation à un système de collusion et corruption dans l’octroi des contrats publics à Laval.

L’homme de 66 ans était questionné par son avocat sur ses dons au parti PRO de l’ancien maire de Laval, Gilles Vaillancourt.

S’il ne se souvient pas avoir participé à du financement municipal, l’ancien entrepreneur en construction garde un très bon souvenir de son soutien aux partis politiques provinciaux.

« Les partis politiques, que ce soit l’Action démocratique du Québec [ADQ], le Parti québécois [PQ] ou le Parti libéral du Québec [PLQ], ben ils nous demandaient tous du financement », a-t-il affirmé en s’adressant au jury.

« La façon de faire qui était acceptée par les vérificateurs et par tout le monde, c’était de faire un budget [qui servait à rembourser les prête-noms]», a-t-il ajouté.

M. Accurso a insisté sur le fait que « c’était 100 % légal de le faire, sans ça, on ne l’aurait pas fait ».

« Toutes les compagnies dans la province, les ingénieurs, les entrepreneurs, les bureaux d'avocats et de comptables [le faisaient] », a-t-il dit.

En 2010, a-t-il rappelé, le ministre Jean-Marc Fournier « a clarifié la loi ». « Il a dit qu’on n’avait plus le droit d’utiliser ce qu’ils ont appelé des "prête-noms", mais avant ça, c’était 100 % légal », a-t-il insisté.

D’autres détails suivront.