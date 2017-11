L’Ontario ajoute des accusations contre Ugo Fredette

Ugo Fredette, l’homme accusé de deux meurtres à la suite de la plus longue alerte Amber de l’histoire du Québec, fait face à de nouvelles accusations, cette fois en Ontario. Le suspect de 42 ans a comparu en cour mardi à Ottawa sous des accusations de conduite dangereuse, fuite des policiers à bord d’un véhicule, possession d’un véhicule volé, voies de fait armées et pour avoir résisté à son arrestation. L’homme est déjà accusé au Québec du meurtre prémédité de sa conjointe, Véronique Barbe, et du meurtre non prémédité d’Yvon Lacasse, le propriétaire du véhicule volé pour fuir. Une alerte Amber avait été lancée après la découverte du corps de Mme Barbe alors qu’un enfant de six ans manquait à l’appel. Le garçon a été retrouvé sain et sauf en Ontario, le 15 septembre dernier.