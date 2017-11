«Affaire Ouellette-UPAC»: à qui profite le cirque actuel?

Il y a de quoi être inquiet. Depuis le début de ce qu’on peut appeler l’affaire Ouellette-UPAC, on assiste à un flot incessant de commentaires, d’analyses et de réactions indignées qui prennent pour cible l’UPAC. On attaque la crédibilité de l’UPAC comme si cela était sans conséquence. Que penser des allusions de Guy Ouellette et d’Annie Trudel à propos d’une prétendue collusion concernant l’UPAC, l’AMF et au moins une firme de consultants ? Contre toute attente, le député Ouellette ne s’est pas servi de son immunité parlementaire pour en révéler davantage sur ces accusations pourtant très graves. Mais le doute a été semé quant à l’intégrité de deux institutions majeures dont notre société s’est récemment dotée et qui collaborent dans la lutte contre la corruption dans les marchés publics.

Que penser également du discours — si chaudement applaudi par les parlementaires — du président de l’Assemblée nationale, M. Jacques Chagnon ? Ce discours a fait la quasi-unanimité chez nos députés, seul le ministre Pierre Moreau ayant pris ses distances de celui-ci publiquement.

S’il peut y avoir de bonnes raisons pour que son président défende l’Assemblée nationale ainsi que ses députés, certaines de ses déclarations laissent pour le moins songeur. Ce dernier parle en effet de « risques de dérives totalitaires » et de la nécessité pour l’Assemblée nationale de « prendre les moyens pour défendre les fondements mêmes de son existence, soit la liberté, la justice et la démocratie ». L’UPAC représenterait vraiment une telle menace ?

Ce genre de déclarations chocs frappe l’imagination, fait vendre de la copie et plaît apparemment aux élus, mais il ne sert en aucune façon l’intérêt public. Au contraire. Quand l’Assemblée nationale attaque de front une institution indépendante de lutte contre la corruption, il n’y a collectivement rien de bon à en attendre. Et l’argument d’autodéfense ne tient pas la route. Ce n’est pas l’institution de l’Assemblée nationale qui s’est vue attaquée par l’UPAC. Que les circonstances ayant entouré l’arrestation du député Ouellette suscitent des interrogations, il est facile d’en convenir. Mais cela ne justifie ni une déclaration de guerre ni une remise en cause de la crédibilité de l’UPAC ou de son commissaire. On est en droit d’attendre mieux de la part de nos élus, même en période préélectorale (car nous y sommes déjà), alors que les calculs politiques ont trop souvent tendance à prendre le pas sur des considérations plus nobles d’intérêt public.

Lutter contre la corruption

En créant l’UPAC, le Québec s’est doté d’une institution indépendante vouée à la lutte contre la corruption. Cette institution dérange forcément. Bien des gens et de bien des façons. Son mandat s’inscrit dans un effort de transformation sociale vers davantage d’intégrité. Que des tensions s’ensuivent occasionnellement, ce n’est pas surprenant ; c’est même dans l’ordre des choses dans une période de transition comme celle que nous vivons.

Il y a bien des façons d’aborder et de résoudre ces tensions. Mais si on compte vraiment entrer de plain-pied dans une ère de maturité sur le plan de l’éthique publique, la dernière chose à faire est de contribuer à une campagne de dénigrement et de remise en cause de la crédibilité d’une institution comme l’UPAC. Et si le législateur compte recourir à l’un ou l’autre mécanisme additionnel de reddition de comptes s’adressant à l’UPAC, il est à souhaiter que cela se fasse en fonction des mérites véritables et bien démontrés du mécanisme retenu ainsi que dans le plus grand respect du mandat de l’institution. Très souvent, en ces matières, notre histoire a montré que la précipitation était mauvaise conseillère et servait des intérêts autres que ceux apparemment visés. Une grande prudence s’impose.

À qui profite le cirque actuel ? Les seules personnes pouvant vraiment se réjouir de la situation que nous vivons présentement sont celles qui ont le plus à craindre de l’UPAC. Plus l’UPAC sera contestée et affaiblie, mieux se porteront ces personnes et leurs oeuvres. Est-ce vraiment ce que souhaitent nos élus ? Est-ce vraiment ce que l’on souhaite collectivement ? J’avoue être inquiet.