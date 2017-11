L’«Esprit de l’ours grizzly» débouté en Cour suprême

La Cour suprême a validé jeudi la construction d’une station de ski sur un glacier de l’Ouest canadien, malgré l’opposition d’une communauté autochtone qui invoquait des droits spirituels.

Initié en 1991 par le groupe Glacier Resorts, le projet de construction d’une station de ski sur un glacier du sud-est de la Colombie-Britannique avait obtenu le feu vert du gouvernement provincial en 2012.

Le projet sur la montagne Jumbo était depuis contesté par la Première Nation Ktunaxa au motif que ce sommet, qu’elle appelle Qat’muk, fait partie de ses terres sacrées.

La plus haute instance judiciaire a jugé à sept voix contre deux la demande non valide, soutenant que le gouvernement a le devoir de protéger le droit de chacun aux croyances religieuses, mais non celui de protéger les lieux sacrés.

La communauté autochtone a argué au tribunal que la construction de la station de ski « profanerait le Qat’muk et ferait fuir l’Esprit de l’ours grizzly, rompant par le fait même le lien entre les Ktunaxa et la terre », selon une retranscription des débats.

Les membres de la communauté seraient « alors privés de ses conseils et de son assistance spirituels » et les « chansons, rites et cérémonies associés à l’Esprit de l’ours grizzly perdraient tout leur sens ».

Le rôle de l’État, selon la Cour suprême, « ne consiste pas à protéger l’objet des croyances ou le point de mire spirituel du culte, comme l’Esprit de l’ours grizzly », mais « de protéger la liberté de toute personne d’avoir pareilles croyances et de les manifester par le culte et la pratique ou par l’enseignement et la diffusion ».

La station de ski devrait accueillir entre 2000 et 3000 personnes par jour en haute saison, selon Glacier Resorts.