Revers pour deux policiers de la GRC en Cour suprême

Photo: Sean Kilpatrick La Presse canadienne

Ottawa — La Cour suprême rejette l’appel de deux policiers de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) qui avaient été reconnus coupables de parjure dans l’affaire Robert Dziekanski, ce voyageur polonais mort à l’aéroport de Vancouver après avoir été touché par des décharges de pistolet électrique il y a 10 ans. Sans même délibérer après les plaidoiries, le plus haut tribunal du pays a confirmé les jugements de première instance puis de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique. Kwesi Millington et Benjamin Robinson avaient été accusés de parjure, avec deux autres collègues de la GRC, à la suite de l’enquête publique sur la mort de M. Dziekanski. Les agents Millington et Robinson avaient été reconnus coupables, mais pas les deux autres policiers.