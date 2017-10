Ugo Fredette sera accusé du meurtre non prémédité d’Yvon Lacasse

Une nouvelle accusation sera déposée contre Ugo Fredette pour le meurtre non prémédité de Yvon Lacasse, un septuagénaire qui s’était retrouvé sur son chemin alors qu’il était en fuite avec un enfant de six ans en septembre dernier.

La nouvelle accusation sera portée cet après-midi au palais de justice de Saint-Jérôme. Elle s’ajoute à celle de meurtre prémédité de sa conjointe, Véronique Barbe, qui a été assassinée dans la résidence du couple à Saint-Eustache.

Une alerte Amber avait été lancée après la découverte du corps de Mme Barbe, alors qu’un enfant de six ans manquait à l’appel. Pendant sa fuite, M. Fredette se serait arrêté dans une halte routière de Lachute, où il aurait volé le véhicule de M. Lacasse. Il a été intercepté en Ontario le 15 septembre après 24 heures de fuite, avec le jeune enfant, qui était sain et sauf. Cinq jours plus tard, les policiers ont retrouvé le corps d’Yvon Lacasse à Arundel, dans les Laurentides.

D’autres détails suivront.