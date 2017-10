Pénélope McQuade et Patricia Tulasne portent plainte contre Gilbert Rozon

L’animatrice Pénélope McQuade et la comédienne Patricia Tulasne ont porté plainte pour agression sexuelle contre Gilbert Rozon.



L’agente de Mme McQuade et Mme Tulasne elle-même ont confirmé ces informations au Devoir mardi après-midi. Toutes deux ont refusé de commenter ces plaintes, étant donné le processus légal en cours.



Pénélope McQuade est une des neuf femmes qui ont raconté avoir été victimes d’harcèlement ou d’agressions sexuelles de la part du fondateur de Juste pour rire aux journalistes du Devoir et du 98,5 la semaine dernière. Le lendemain de la publication de cette enquête, Patricia Tulasne a à son tour témoigné avoir été victime d’une agression sexuelle de la part de Gilbert Rozon.



Vague de dénonciations



Par ailleurs, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a annoncé qu’il bonifiait son équipe pour répondre à la vague de dénonciations d’agressions sexuelles dans la foulée du mouvement #MeToo. Cette mesure lui permettra de répondre plus rapidement aux nombreux appels reçus à la ligne temporaire de dénonciations mise en place jeudi dernier.



Cette ligne, le 514-280-2079, est en service de 7 h à 22 h, du lundi au vendredi. Elle sera au besoin en fonction samedi aussi, a fait savoir le directeur du SPVM, Philippe Pichet, sur son compte Twitter. En date de lundi soir, 253 appels y avaient été enregistrés.