Cour suprême: feu vert à la poursuite de Maria Altagracia Dorval

La famille d'une femme assassinée par son ex-conjoint pourra poursuivre le Service de police de la Ville de Montréal, a tranché la Cour suprême du Canada vendredi.



Le plus haut tribunal au pays a donné raison aux proches de Maria Altagracia Dorval, tuée par son ex-conjoint en août 2010, qui poursuivent la police de Montréal pour 665 000$.



Ils reprochent aux policiers leur inaction dans le dossier de la femme de 28 ans. Dans les semaines précédant le drame, la victime avait porté plainte à plusieurs reprises.



La Ville de Montréal prétendait toutefois que la poursuite de la famille n'était pas recevable puisqu'elle a été intentée trois ans après la mort de la victime. Le délai de prescription pour une poursuite pour un préjudice moral qui vise une municipalité est de six mois.



En 2015, la Cour d'appel du Québec avait statué que le recours des proches se basait sur la réparation d'un préjudice corporel causé à autrui, et qu'il avait donc été déposé dans les délais prévus à cet effet, soit de trois ans.



Vendredi, la Cour suprême du Canada a confirmé cette décision.



« Puisque l'action des parents a pour fondement l'obligation de la Ville de réparer le préjudice corporel causé à Mme Dorval et que les conséquences pécuniaires et non pécuniaires subies par les parents sont la suite immédiate et directe de l'atteinte fautive à l'intégrité physique de Mme Dorval, l'action des parents se prescrit par trois sans », souligne le juge Richard Wagner, dans la décision.



En 2015, les cinq policiers qui étaient intervenus auprès de Mme Dorval avaient été blanchis devant le Comité de déontologie policière.



L'ancien conjoint de la victime, Edens Kenol, a été reconnu coupable de meurtre prémédité en 2013 et purge une peine de prison à vie.