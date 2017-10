Procès de Tony Accurso: début de la sélection du jury

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir

La sélection du jury qui devra décider du sort de l’entrepreneur en construction Tony Accurso a débuté mardi au palais de justice de Laval. Près de 200 personnes ont été convoquées pour arriver à former un jury de 12 jurés, en vue du procès qui doit débuter le 19 octobre. M. Accurso fait partie des 37 personnes arrêtées par l’Unité permanente anticorruption (UPAC) relativement à un système de collusion et de corruption. Du lot, 27 ont plaidé coupable — dont l’ex-maire de Laval Gilles Vaillancourt —, 3 sont décédées depuis et 6 autres ont obtenu ou bénéficié d’un arrêt des procédures, de sorte que M. Accurso sera le seul accusé à subir un procès.