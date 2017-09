Meurtre au Maxi: l’accusé confronté à ses incohérences

L’homme ayant poignardé à mort Clémence Beaulieu-Patry dans un Maxi à Montréal ne lui a jamais fait d’avances, a-t-il assuré dans son contre-interrogatoire, lundi. S’il voulait obtenir son numéro de téléphone, c’était pour la convaincre de ne pas le tuer.

« C’est faux [je ne lui ai pas suggéré de sortir ensemble]. Je lui ai demandé son numéro pour garder contact avec elle parce que je voulais la convaincre de ne pas me faire de mal », a répondu sans hésiter, sur un ton monocorde, Randy Tshilumba.

Ses avocats ont affirmé la semaine passée que le jeune homme de 21 ans souffre de troubles mentaux. Le soir du drame, il n’aurait pas été en mesure de distinguer le bien du mal, comptent-ils démontrer.

Randy Tshilumba a répété lors de son témoignage qu’il « sait » que Clémence Beaulieu-Patry et quatre de ses amies lui « voulaient du mal ».

Plusieurs incohérences

Lors de son contre-interrogatoire lundi, la Couronne a relevé plusieurs incohérences dans le témoignage livré par l’accusé, qui pourraient prouver, selon elle, la préméditation du crime.

M. Tshilumba a notamment soutenu que le jour du drame, le 10 avril 2016, il avait hésité entre aller à l’hôpital parce qu’il souffrait de constipation, au gym pour s’entraîner ou au Maxi pour « faire la paix » avec Clémence Beaulieu-Patry.

S’il avait des vêtements de rechange dans son sac et qu’il a pu se changer après avoir poignardé à 14 reprises la victime, c’est un « hasard »,assure l’accusé.

« Si je vous suggère que vous avez pris le temps d’enlever les vêtements tachés de sang, parce que vous vouliez changer votre apparence pour ne pas que la police vous reconnaisse ? », a notamment demandé Me Catherine Perreault.

« Non, c’est peut-être parce que je ne voulais pas que les filles me reconnaissent. Les policiers, ça ne me dérange pas du tout », a répondu l’accusé.

M. Tshilumba a assuré qu’à ses yeux, les policiers étaient « des alliés ». Il dit se rappeler avoir entendu des clients crier d’appeler la police lorsqu’il courait pour fuir le Maxi, ce qui l’avait « rassuré ».

Il a également souligné qu’il n’aimait pas porter des vêtements « tachés » et que lorsqu’il s’est senti en sécurité dans le Tim Hortons où il s’est réfugié, il a décidé de se changer.

La Couronne a également essayé de comprendre ce qui a poussé l’homme à se réfugier dans une cabine de toilettes pour femmes plutôt que de rester dans celle des hommes.

« Vous avez dit que vous aviez peur que Clémence soit encore en vie et que ses amies tentent de vous retrouver, pourquoi vous cacher alors dans une salle de bain pour femmes ? »

L’accusé a semblé surpris, un rare moment d’émotion depuis le début de son témoignage. Il a ajouté calmement qu’il s’agissait d’un « bon point ».

Une anxiété cachée

Me Perreault a également confronté M. Tshilumba sur son anxiété intenable alors qu’il a affirmé à son médecin quelques semaines avant le drame qu’il allait bien.

« J’ai menti », a d’abord avoué l’accusé. « J’ai trouvé ça difficile, mais ma peur était tellement grande que je ne pouvais pas lui parler des filles. »

Il a également dit que ça le gênait d’avoir peur du groupe de filles.

M. Tshilumba est également revenu sur sa visite sur le lieu de travail de Myriam Ben Said, une des amies de Clémence Beaulieu-Patry.

L’accusé avait raconté être passé devant le magasin de chaussures où elle travaillait. Il aurait décidé sur le coup d’entrer pour tenter d’avoir des indices sur les raisons pour lesquelles le groupe de cinq filles qu’il craignait lui voulait du mal.

Il a admis que c’est lui qui a souligné à Myriam Ben Said qu’ils étaient allés à la même école secondaire et que bien qu’elle ait semblé ne pas le reconnaître, cela ne l’a pas rassuré.

Mais, malgré le stress qu’il dit avoir vécu, M. Tshilumba a été capable de magasiner des paires de chaussures sans toutefois les acheter.

Le contre-interrogatoire de M. Tshilumba se poursuivra mardi au Palais de justice de Montréal.