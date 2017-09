Meurtre au Maxi: l’accusé plaidera les troubles mentaux

L’homme accusé du meurtre d’une employée d’un Maxi à Montréal plaidera les troubles mentaux, a annoncé la défense jeudi.

« On ne s’oppose pas à la preuve déposée par la Couronne. Le geste de Randy a été filmé. On l’a vu tous ensemble et c’est un geste qui interpelle par sa brutalité. Maintenant, on va aller dans la tête de Randy pour comprendre par quelles pensées le geste a été accompagné », a indiqué l’avocat de l’accusé, Me Philippe Larochelle, lors de son exposé introductif.

Randy Tshilumba serait atteint d’importants troubles mentaux, et Me Larochelle compte le prouver au jury.

Photo: SPVM

« Il avait des idées délirantes, il était sûr que [Clémence Beaulieu-Patry] et ses amis voulaient le tuer. Il ne considère pas avoir fait une mauvaise chose », a mentionné Me Larochelle.

Deux psychiatres qui ont interviewé l’accusé viendront expliquer leurs conclusions sur les troubles mentaux dont il souffre, a également souligné Me Larochelle.

Le premier témoin entendu aujourd’hui, jeudi, fut M. Tshilumba, qui a admis avoir tué Clémence Beaulieu-Patry.

Sorti du box des accusés pour se présenter devant le jury, M. Tshilumba a calmement raconté avoir poignardé la jeune femme.

L’homme de 21 ans soutient depuis le début de son témoignage que « Clémence et ses amies me voulaient du mal ».

« En fait, Clémence Beaulieu-Patry voulait me tuer moi et d’autres clients, alors je me suis défendu », a-t-il expliqué.

Il a raconté au jury avoir découvert sur des pages « Spotted » consultées sur Facebook, que « ces filles-là » le visaient dans des publications.

« J’ai oublié les mots et les termes, mais je me rappelle que ça me visait. C’était des messages qui me faisaient comprendre qu’elles me voulaient du mal. La manière [dont] ces messages étaient écrits, c’était le même style d’écriture que sur le profil Facebook », a-t-il dit.

« Anxieux », il consultait quotidiennement ces pages pour ensuite consulter les profils Facebook de Clémence Beaulieu-Patry et quatre autres de ses amies.

« Ce sont des messages qui me menaçaient, mais indirectement. Je voyais que ces filles-là me voulaient du mal », a-t-il répété au jury.

Mardi, la procureure de la Couronne, Me Catherine Perreault, a terminé de divulguer sa preuve. Elle a plaidé que M. Tshilumba avait planifié le meurtre de Clémence Beaulieu-Patry.

Dans les derniers jours, le jury a visionné des bandes vidéo où on aperçoit l’accusé faire le tour du supermarché avant de se rendre directement vers Clémence Beaulieu-Patry. M. Tshilumba l’aurait ensuite poignardé à 14 reprises dans une allée de la section de vêtements pour enfants.

La Couronne a également diffusé des images de l’accusé qui aurait rôdé dans l’épicerie où travaillait la victime dans les semaines avant le drame. Il s’y serait présenté trois fois « sans y faire d’achat ».

Randy Tshilumba et Clémence Beaulieu-Patry ont fréquenté la même école secondaire, mais n’étaient pas amis selon les premiers témoins entendus la semaine dernière.

Quelques jours avant le drame, le 4 avril, l’accusé aurait abordé Clémence Beaulieu-Patry au Maxi pour lui demander notamment son numéro de téléphone. Elle aurait refusé.

Le procès se poursuit jeudi au palais de justice de Montréal.