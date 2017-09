Partage de contrats à la Ville de Montréal: l’UPAC arrête sept personnes

L’Unité permanente anticorruption (UPAC) a procédé mardi matin à l’arrestation de sept individus relativement à un système de partage de contrats à la Ville de Montréal, entre 2001 et 2009.

Parmi eux figurent Frank Zampino et Bernard Trépanier. Ils font face à des accusations de fraude, de corruption dans les affaires municipales, d’abus de confiance et de complot.

Outre M. Zampino, ex-président du comité exécutif de la Ville de 2001 à 2008, et M. Trépanier, ancien collecteur de fonds pour Union Montréal, les autres individus arrêtés sont Robert Marcil, ex-directeur des travaux publics à la Ville de Montréal, Kazimierz Olechnowicz et Yves Théberge, de la firme CIMA +, ainsi que Dany Moreau et Normand Brousseau, de la firme SM.

Un mandat d’arrestation a également été émis contre une huitième personne, Bernard Poulin, p.-d.g. de la firme de génie-conseil SM au moment des faits.

Selon les informations fournies par l’UPAC, l’enquête a commencé en 2014 et touche une trentaine de contrats pour des services professionnels. Une majorité de ces contrats sont liés à des services d’ingénierie. Les individus auraient élaboré un système de partage de contrats en échange de financement politique, de ristournes sur la valeur des contrats mis en cause ou d’autres avantages personnels. La valeur des contrats octroyés s’élèverait à 160 millions de dollars.

Selon l’UPAC, ces arrestations ne visent qu’un volet de l’enquête Fronde, qui concerne le dossier des compteurs d’eau. Cette enquête se poursuit, indique-t-on.

Rappelons que Frank Zampino subit déjà un procès pour fraude, abus de confiance et complot en lien avec le dossier du Faubourg Contrecœur. Son contre-interrogatoire doit d’ailleurs se poursuivre le 10 octobre prochain au palais de justice. Bernard Trépanier fait également face à des accusations dans ce dossier, mais le juge a ordonné un procès distinct compte tenu de ses problèmes de santé.

Les personnes arrêtées Frank Zampino: ex-président du comité exécutif de la Ville de Montréal de 2001 à 2008



Bernard Trépanier: ancien directeur de financement pour Union Montréal



Robert Marcil: ex-directeur des travaux publics à la Ville de Montréal



Kazimierz Olechnowicz: ex-président de CIMA+



Yves Théberge: ex-ingénieur de CIMA+



Bernard Poulin: ex-p.-d.g. de SM



Dany Moreau: vice-président de SM



Normand Brousseau: ex-vice-président de Teknika-HBA

D’autres détails suivront.