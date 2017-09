Le couple Djermane-Jamali possédait chants et photos faisant l’éloge du djihad

Le procès de Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali se poursuit jeudi après-midi.

Des dizaines de chants et de photos faisant l’éloge du djihad ont été retrouvés dans les appareils saisis par les policiers à la suite de l’arrestation du couple de jeunes Montréalais accusés de terrorisme.

« Tuez-les où vous les trouvez. Noyez-les dans le sang. Soyez rapide et vif comme le tonnerre en envoyant vos flèches », entend-on dans un des chants selon le gendarme Mouhanad Kanou, qui a traduit et analysé plusieurs extraits trouvés dans le matériel informatique de Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali.

Le couple Djermane-Jamali a été arrêté le soir du 14 avril 2015 alors qu’ils se trouvaient ensemble dans le parc Villeray, à Montréal. C’est l’appel d’une des soeurs de Mme Djermane, inquiète du comportement du couple, qui a mené les policiers à s’intéresser au couple.

Les deux jeunes, qui font chacun face à quatre chefs d’accusation en lien avec le terrorisme, auraient eu en leur possession du matériel faisant l’apologie du djihad a affirmé le gendarme Kanou.

Certains des chants portent même le nom du groupe État islamique et « glorifient » la guerre en plus d'« inciter » au martyr. « On entend des coups de feu, des explosions [entre les paroles] », a expliqué M. Kanou lors de son témoignage jeudi.

Des images et photos qui s’apparentent à de la propagande djihadiste ont aussi été trouvées dans le matériel informatique analysé par le policier.

On y voit entre autres une photo de Michael Zehaf-Bibeau, « l’homme qui a tué un soldat devant le Parlement à Ottawa », ainsi que celles de deux individus qui auraient été impliqués dans les attentats contre le journal satirique Charlie Hebdo et une épicerie, à Paris, a souligné le gendarme Kanou.

Des clichés de ce qu’il croit être des exécutions réalisées par l’État islamique, dont celle du Japonais Kenji Goto, ont été trouvées par M. Kanou.

Une photo de John Maguire se trouve dans les éléments montrés au jury mercredi. Lors de son exposé d’ouverture mercredi, la procureure de la Couronne fédérale, Me Lyne Décarie, a indiqué qu’elle entend prouver que Sabrine Djermane et El Mahdi Jamali ont voulu répondre à l’appel de joindre l’État islamique lancé notamment par John Maguire dans une vidéo.

Le procès se poursuit jeudi après-midi.