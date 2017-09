Sabrine Djermane et Mahdi El Jamali ont répondu à l'appel du groupe EI, plaide la Couronne

La Couronne a livré son exposé introductif au procès de Sabrine Djermane et Mahdi El Jamali, au palais de justice de Montréal.

Le jeune couple montréalais accusé d’activités terroristes a répondu à l’appel au djihad du groupe État islamique et songeait à construire des engins explosifs utilisables en sol canadien, entend démontrer la Couronne.

« Dans une vidéo de propagande où figure John McGuire, un Canadien qui a adhéré au groupe État islamique, il s’adresse aux musulmans canadiens et ce qu’il dit c’est : “Les moudjahidines continuent à vous exhorter à choisir entre l’immigration ou le djihad. Soit vous faites vos valises, soit vous préparez vos engins explosifs, soit vous achetez votre billet d’avion, soit vous aiguisez votre couteau.” [...] La poursuite entend vous démontrer que [les accusés] ont répondu à cet appel », a indiqué la procureure de la Couronne, Me Lyne Décarie, lors de son exposé introductif.

Sabrine Djermane et Mahdi El Jamali font face à quatre chefs d’accusation liés au terrorisme. Tous deux soigneusement vêtu, les deux jeunes aujourd’hui âgés de 21 et 20 ans, ont plaidé non coupable devant le jury.

Dans le condo que louait le couple, les policiers auraient trouvé plusieurs éléments prouvant la thèse de la Couronne, a fait valoir Me Décarie.

Une recette pour fabriquer une bombe, écrite par M. Jamali, aurait notamment été trouvée lors de ces perquisitions. « Il s’agit d’une copie, mot à mot, d’une recette publiée par le groupe al-Qaïda dans le magazine [publié par l'organisation] », a souligné la procureure de la Couronne.

La résidence des parents de M. Jamali avait également été fouillée par les policiers. Ils y auraient mis la main sur un sac à dos appartenant au jeune homme qui contenait les ingrédients nécessaires à la fabrication d’une bombe.

Les téléphones cellulaires des deux jeunes adultes ont été saisis et analysés, ainsi que du matériel informatique.

« Certains témoins vont vous présenter des éléments de preuves qu’ils ont jugé pertinents, comme des listes de contacts, des chants, des vidéos », a indiqué Me Décarie.

Un expert viendra expliquer l’idéologie du groupe État islamique, ainsi que la situation en Syrie au moment où les deux jeunes ont tenté de quitter le Canada.

La procureure de la Couronne a souligné que c’est un appel à la Gendarmerie royale du Canada, le 10 avril, qui a déclenché une enquête et a mené à l’arrestation du couple quatre jours plus tard.

Les premiers témoins seront entendus mercredi. Le procès devrait durer 10 semaines.

D’autres détails suivront.