Meurtre dans un Maxi: l’accusé impassible devant les images de la scène du crime

L’homme accusé d’avoir poignardé à mort une employée d’un Maxi est demeuré impassible lors du visionnement de la scène de crime lundi.

Randy Tshilumba, vêtu de la même chemise bleue que lors de ses précédentes audiences, est resté pratiquement immobile tout au long de la matinée. Il n’a levé que les yeux lorsque Chantale Cusson, technicienne en identité judiciaire, a montré une série de photos où on aperçoit le corps de Clémence Beaulieu-Patry au sol recouvert d’une bâche jaune.

Les images visionnées lundi retracent le trajet qu’aurait emprunté M. Tshilumba avant et après l’agression.

Les photos les plus sanglantes, où on voit notamment les blessures de la victime, ont été retirées et n’ont pas été montrées au jury.

L’homme aurait fait le tour du supermarché avant de se rendre directement vers la jeune femme et la poignarder à 14 reprises dans une allée de vêtements pour enfants.

Dans les semaines précédant le drame, l’accusé aurait rôdé dans l’épicerie où travaillait la victime. Il s’y serait présenté trois fois « sans y faire d’achat », avait indiqué la procureure de la Couronne, Me Catherine Perreault.

Quelques jours avant le drame, le 4 avril, l’accusé aurait abordé Clémence Beaulieu-Patry au Maxi pour lui demander notamment son numéro de téléphone et de sortir avec lui. Elle aurait refusé.

D’autres témoignages sont attendus lundi après-midi.