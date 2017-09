Lac-Mégantic: le procès du conducteur du train s’ouvre

Quatre ans après l’explosion du train qui a fait 47 morts à Mégantic, le procès du conducteur, Thomas Harding, et de deux autres ex-employés de la Montreal Maine and Atlantic (MMA) débute ce matin. Un procès très attendu, même si bien des Méganticois préféreraient voir les grands patrons au banc des accusés.

Le procès criminel, qui se déroule au palais de justice de Sherbrooke, pourrait s’étirer jusqu’à Noël. Les premiers jours seront consacrés à la sélection du jury, étape qui pourrait prendre, à elle seule, plusieurs jours, étant donné que, pour chaque juré potentiel, chacun des trois avocats de la défense peut demander une récusation. De plus, il faudra évaluer les capacités langagières des membres du jury dans les deux langues puisqu’il s’agit d’un procès bilingue.

La décision de tenir un procès bilingue découle du fait que le chauffeur du train, Thomas Harding, ne s’exprime pas très bien en français. Les deux autres accusés sont le contrôleur ferroviaire Richard Labrie ainsi que le directeur des activités de la MMA au Québec de l’époque, Jean Dumaître. Les trois hommes sont accusés de négligence criminelle.

Gilles Fluet fait partie des survivants de la zone rouge et il a l’intention de suivre ce procès de près. Lors de l’explosion, il venait tout juste de quitter le Musi-Café. La boule de feu l’a presque frôlé. « J’aurais eu deux pas de moins de faits et je ne serais plus là. » Il dit que la « vraie histoire » de la catastrophe n’a pas encore été racontée.

Quatre ans après, l’homme de 69 ans souffre encore de syndrome post-traumatique. « Je ne vois plus la présence d’un train de la même manière », dit-il en évoquant ses crises de panique. « C’est une empreinte qu’on a en dedans de nous autres. C’est comme un champ de mines. On est minés pis on peut sauter n’importe quand. »

Et la MMA ?

Pascal Lafontaine, qui a perdu dans l’explosion sa conjointe, son frère et sa belle-soeur, ne savait pas que le procès débutait lundi quand Le Devoir l’a joint. Quand on lui parle des accusés, il rétorque qu’on aurait tort de faire peser toute la faute sur eux seuls. « C’est une multitude d’erreurs et de petites choses qui ont causé la catastrophe. Ça peut aussi bien être les propriétaires que les employés, dit-il. Je ne serai pas plus heureux si M. Harding va en prison. »

M. Harding fait même l’objet d’un certain courant de sympathie. « Pour nous, c’est une victime collatérale »,explique Robert Bellefleur, porte-parole de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire. « On ne croit pas que les trois employés sont directement responsables. On montre plutôt du doigt la direction de la compagnie. »

Gilles Fluet ne croit pas non plus que Tom Harding soit responsable. « C’est le soldat qui était au premier rang. Il recevait des ordres de ses supérieurs. […] Il travaillait avec du matériel en très mauvais état. » Quant aux deux autres, « il connaît moins leur histoire ».

Normalement, le procès de la MMA doit se faire dans un deuxième temps. Or, selon l’avocat de Tom Harding, Me Thomas Walsh, son impact sera limité. « La compagnie est une coquille vide aujourd’hui. Si on était sérieux, on accuserait ceux qui prenaient les décisions pour la compagnie. »

La MMA appartenait au groupe américain Rail World. Après avoir été mise en faillite en 2014, elle a été rachetée par la société américaine Fortress Investment Group et porte aujourd’hui le nom de Central Maine and Quebec Railway. Cette dernière continue de faire circuler des trains à Lac-Mégantic.

Pas d’arrêt Jordan

Entre l’arrestation de Thomas Harding en 2014 et l’ouverture du procès, plus de 30 mois se sont écoulés, ce qui donnait à l’accusé la possibilité de se prévaloir de l’arrêt Jordan pour freiner les procédures.

Or, après l’avoir envisagé, ce dernier a changé d’avis en janvier dernier. Selon son avocat, M. Harding ne voulait pas avoir l’air de se dérober. « Je n’irais pas jusqu’à dire qu’il voulait faire un procès, mais il préfère faire un procès que d’être absous à cause d’un vice de procédure. »

Peut-on penser par ailleurs que, pendant le procès, il rejettera la responsabilité sur ses supérieurs, les deux coaccusés ? « C’est exactement ce que veut la Couronne », plaide Me Walsh.

Apprendra-t-on de nouvelles choses dans le cadre de ce procès ? « Non », dit-il d’emblée. « Moi, ce qui m’intéresse, c’est l’approche du BST [le Bureau de la sécurité des transports]. Je veux savoir pourquoi l’accident s’est produit, et pas comment. Il faut comprendre le contexte dans lequel travaillait M. Harding. »

Dans son rapport d’enquête, le BST avait établi en 2014 que 18 « faits » avaient joué un rôle dans le déraillement du train, dont l’état des freins, la vitesse du train, la « faible culture de la sécurité » de la MMA et le manque de surveillance exercé par Transports Canada.