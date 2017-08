Jaggi Singh est formellement accusé et libéré sous conditions

Québec — Le militant altermondialiste Jaggi Singh a comparu à la Cour municipale de Québec mercredi relativement à la manifestation du 20 août, et a été libéré sous conditions après une longue journée d’audience. Il a été formellement accusé d’entrave au travail des policiers et de supposition de personne. Il a plaidé non coupable. La Couronne s’était d’abord opposée à sa remise en liberté. L’homme de 46 ans a demandé au juge Jacques Ouellet, qui siégeait lors de sa comparution, de se récuser de l’affaire, estimant que le magistrat avait un biais antimanifestants. C’est finalement la juge Nathalie Duchesne qui a repris le dossier. Une quinzaine de personnes s’étaient présentées au tribunal en appui à l’activiste, qui devait subir son enquête sur remise en liberté. Jaggi Singh avait été arrêté puis relâché lors de la manifestation du 20 août, à Québec.