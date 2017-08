Faubourg Contrecœur: Zampino amorce son témoignage

L’ancien numéro 2 de la Ville de Montréal, Frank Zampino, a témoigné pour sa défense mardi matin au palais de justice. Accusé de fraude et d’abus de confiance dans le dossier du Faubourg Contrecœur, Frank Zampino a décrit les fonctions qu’il a occupées au sein de l’administration de l’ex-maire Gérald Tremblay. Il a aussi déploré que depuis la commission Charbonneau, les élus ne puissent plus rencontrer les gens d’affaires de crainte de susciter la suspicion.

Alors qu’il était maire de Saint-Léonard, M. Zampino avait été nommé par Gérald Tremblay au poste de président du comité exécutif, fonction qu’il a occupée de 2002 à 2008. Outre la responsabilité des finances et des ressources humaines, Frank Zampino avait hérité du dossier des sociétés paramunicipales à compter de 2005. Gérald Tremblay lui a ainsi demandé de s’assurer de l’avancement du dossier du Faubourg Contrecœur.

Frank Zampino a expliqué que dans le cadre de ses fonctions, il était appelé à rencontrer des citoyens, mais aussi des gens d’affaires et des promoteurs. Il a relaté que l’ex-maire Tremblay avait l’habitude de dire aux citoyens qui avaient un problème avec un service ou un arrondissement de s’adresser au président du comité exécutif pour lui faire part de leurs doléances. « Je le faisais volontairement [rencontrer les citoyens]. Ça faisait partie de mon travail », a expliqué M. Zampino au juge Yvan Poulin. C’est ainsi qu’il a eu l’occasion de rencontrer des promoteurs.

Cependant, depuis la commission Charbonneau, ce type de communication entre élus et gens d’affaires est mal vu. Pourtant, a-t-il fait valoir, ces rencontres n’ont rien de criminel et ne reposent pas sur de mauvaises intentions: « Maintenant, tout le monde est dans sa tour de verre et plus personne ne rencontre les gens qui font affaire avec la Ville. [...] Il y a la crainte que quelqu’un vérifie qui a touché à un dossier et qui parlé à qui. »

M. Zampino est aussi revenu sur son départ de la vie politique en 2008. Il a expliqué avoir annoncé dès mai 2008 à Gérald Tremblay son intention de quitter ses fonctions. « C’était une décision familiale, réfléchie depuis Noël », a-t-il indiqué. Après une carrière de plus de 20 ans dans l’arène politique et ayant occupé la plupart des postes importants dans l’administration, il souhaitait travailler pour le secteur privé. « J’avais 49 ans. J’estimais que j’avais encore 15 à 20 ans de carrière devant moi, a-t-il dit. Malheureusement pour ma famille, j’ai passé 10 ans dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd’hui. »

Le témoignage de Frank Zampino se poursuit mardi après-midi.

Rappelons que dans le cadre du procès du Faubourg Contrecœur, les six accusés sont soupçonnés d’avoir manoeuvré pour favoriser l’entreprise Construction F. Catania pour la réalisation du projet immobilier dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Parmi eux, outre Frank Zampino, figure Paolo Catania, ex-président de Construction F. Catania.

Pour sa part, Bernard Trépanier, ex-collecteur de fonds du parti de l’ancien maire Gérald Tremblay, doit subir un procès séparé.

Le procès Contrecœur a débuté en février 2016 et la Couronne a terminé la présentation de sa preuve en juillet.