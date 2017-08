Pierre Marchand accusé d’agression sexuelle sur une adolescente

Le cofondateur de MusiquePlus Pierre Marchand a été accusé d’agression sexuelle sur une mineure pour des gestes qui auraient été commis dans les années 1980. M. Marchand fait face à quatre chefs d’accusation de nature sexuelle, dont viol, rapports sexuels avec une mineure, atteinte à la pudeur et acte de grossière indécence. Il a comparu le 23 août dernier au palais de justice de Laval, ville où les gestes auraient été commis en 1980 et 1981. La victime, aujourd’hui âgée de 50 ans, avait 13 ans au moment des événements alors que M. Marchand en avait 24. Dans un communiqué, M. Marchand a nié catégoriquement les allégations. On y indique qu’aucun commentaire ne sera émis par M. Marchand et son avocat, Me Marc-Antoine Carette. La prochaine audience est prévue le 8 septembre.