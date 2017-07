Le Bureau des enquêtes indépendantes à Pointe-Calumet

Un homme de 66 ans a perdu la vie alors qu’il aurait été heurté par un chauffard qui tentait de fuir la police à Pointe-Calumet, dans les Laurentides, dimanche après-midi. Selon le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI), qui tente de faire la lumière sur ce drame, un policier qui assurait le service d’ordre pour un événement au Beach Club de Pointe-Calumet, aurait remarqué un véhicule qui aurait effectué des manoeuvres particulières. Le policier aurait décidé de suivre le véhicule, qui avait trois personnes à son bord. Le conducteur du véhicule aurait décidé de fuir à une très grande vitesse et le policier aurait rapidement perdu le contact visuel avec le véhicule. D’autres policiers auraient plus tard localisé le véhicule du fuyard après que celui-ci est entré en collision avec un poteau d’Hydro-Québec. Dans sa fuite le véhicule aurait heurté un homme de 66 ans le tuant sur le coup. Le conducteur, un homme de 23 ans, et ses deux passagers ont été arrêtés et transportés dans un centre hospitalier pour traiter des blessures mineures. L’enquête du BEI permettra notamment de déterminer si les informations fournies par les policiers et par les témoins sont exactes. Huit enquêteurs du BEI ont été chargés d’enquêter sur cet événement.