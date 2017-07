Complot contre Via Rail: Esseghaier en appelle de la peine

Photo: Frank Gunn La Presse canadienne

Toronto — Un homme reconnu coupable d’avoir comploté pour faire dérailler un train de Via Rail entre New York et Toronto souhaite en appeler non seulement du verdict, mais aussi de la peine de prison qui lui a été infligée. L’avocate nommée d’office pour représenter Chiheb Esseghaier a indiqué qu’elle avait demandé mercredi à la Cour d’appel de l’Ontario plus de temps pour préparer la nouvelle requête. M. Esseghaier avait déjà fait appel du verdict de culpabilité prononcé en 2015 contre lui et son coaccusé, Raed Jaser, pour un total de huit chefs d’accusation liés au terrorisme. Les deux hommes ont été condamnés à la prison à vie sans possibilité de libération avant 2023. M. Jaser fait lui aussi appel du verdict.