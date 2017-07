Femme enceinte poignardée: l’homme accusé de meurtre prémédité

Sofiane Ghazi, l’homme qui aurait poignardé sa conjointe enceinte à de nombreuses reprises, tuant leur bébé, est accusé de meurtre prémédité et de tentative de meurtre.

L’homme de 37 ans a été accusé mardi après-midi au palais de justice du meurtre de « bébé Ghazi ».

Dans la nuit de dimanche à lundi, M. Ghazi aurait poignardé à de multiples reprises sa conjointe Raja Ghazi dans son appartement de Montréal-Nord.



Les policiers avaient visité l’endroit quelques heures plus tôt, à la suite d’un appel de violence conjugale. Les deux jeunes enfants du couple avaient même été confiés à un membre de la famille peu avant le drame.

Même si on lui avait suggéré de quitter les lieux, la mère de famille avait décidé de rester à son domicile.

La femme de 33 ans a été transportée dans un centre hospitalier, où les médecins ont tenté de sauver l’enfant lors d’une césarienne d’urgence. En début de soirée, les policiers annonçaient que le bébé n’avait pas survécu, mais que la mère était hors de danger.

M. Ghazi a plusieurs antécédents en matière de violence conjugale.

En plus des accusations de meurtre prémédité et de tentative de meurtre, il fait aussi face à des accusations de non-respect de ses conditions de libération.



Plus de détails à venir.